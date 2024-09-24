Патриарх Кирилл рассказал, чем опасно неоязычество среди военнослужащих

Глава РПЦ: неоязычество пропагандирует силу и насилие

24 сентября 2024 в 20:09 Размер текста - 17 +

По мнению главы РПЦ, армия — это место, где проявляется сила, а неоязычество часто проповедует силу и насилие Фото: Денис Моргунов © URA.RU Патриарх Кирилл выразил опасение по поводу распространения неоязычества среди военнослужащих. Епископ Русской православной церкви призвал военных священников обращать внимание солдат на подвиги святых, защищавших отечество, чтобы противостоять неоязыческим идеям. «Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — уточнил патриарх во время открытия заседание Высшего церковного совета. По его мнению, эти идеи паразитируют на ложном тезисе о несовместимости христианства с воинским героизмом. Глава РПЦ подчеркнул, что армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников. Патриарх Кирилл считает, что религиозность является условием выживания человечества в будущем. Он убежден, что бурное развитие искусственного интеллекта может привести к «эпохе апокалипсиса», если человечество не вернется к религиозным ценностям, сообщает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Патриарх Кирилл выразил опасение по поводу распространения неоязычества среди военнослужащих. Епископ Русской православной церкви призвал военных священников обращать внимание солдат на подвиги святых, защищавших отечество, чтобы противостоять неоязыческим идеям. «Война порождает к жизни деформированные формы духовности. Например, неоязыческие идеи нередко получают почву для развития среди военных, потому что в этих неоязыческих идеях важное место принадлежит, как вы знаете, насилию, силе», — уточнил патриарх во время открытия заседание Высшего церковного совета. По его мнению, эти идеи паразитируют на ложном тезисе о несовместимости христианства с воинским героизмом. Глава РПЦ подчеркнул, что армия — это место, где проявляется человеческая сила. Поэтому есть большой риск того, что далеких от православия военнослужащих может привлекать риторика неоязыческих проповедников. Патриарх Кирилл считает, что религиозность является условием выживания человечества в будущем. Он убежден, что бурное развитие искусственного интеллекта может привести к «эпохе апокалипсиса», если человечество не вернется к религиозным ценностям, сообщает RT.