Челябинские бизнесмены заменят заводских рабочих роботами

Владельцы и директора крупных заводов Челябинской области обсудят 27 сентября использование роботов для повышения производительности труда. Как заявили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), в разговоре примут участие руководители области.
«Повышение производительности труда с помощью роботизации и автоматизации производства — одна из ключевых тем предстоящего заседания», — сообщили в пресс-службе СПП. На встрече также будут затронуты вопросы корпоративного здоровьесбережения сотрудников и стимулирования социальных программ бизнеса.
Речь пойдет о налоговом стимулировании социальных программ. Ожидается, что в состав СПП будут приняты два южноуральских вуза. Кроме региональных властей, для участия приглашены депутаты Госдумы РФ, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, коллеги из Москвы и Екатеринбурга.
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