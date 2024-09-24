24 сентября 2024

Челябинские бизнесмены заменят заводских рабочих роботами

© Служба новостей «URA.RU»
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Роботы помогут промышленным магнатам заменить рабочих на заводах
Роботы помогут промышленным магнатам заменить рабочих на заводах Фото:

Владельцы и директора крупных заводов Челябинской области обсудят 27 сентября использование роботов для повышения производительности труда. Как заявили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), в разговоре примут участие руководители области.

«Повышение производительности труда с помощью роботизации и автоматизации производства — одна из ключевых тем предстоящего заседания», — сообщили в пресс-службе СПП. На встрече также будут затронуты вопросы корпоративного здоровьесбережения сотрудников и стимулирования социальных программ бизнеса.

Речь пойдет о налоговом стимулировании социальных программ. Ожидается, что в состав СПП будут приняты два южноуральских вуза. Кроме региональных властей, для участия приглашены депутаты Госдумы РФ, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, коллеги из Москвы и Екатеринбурга.

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Владельцы и директора крупных заводов Челябинской области обсудят 27 сентября использование роботов для повышения производительности труда. Как заявили в пресс-службе Союза промышленников и предпринимателей региона (СПП), в разговоре примут участие руководители области. «Повышение производительности труда с помощью роботизации и автоматизации производства — одна из ключевых тем предстоящего заседания», — сообщили в пресс-службе СПП. На встрече также будут затронуты вопросы корпоративного здоровьесбережения сотрудников и стимулирования социальных программ бизнеса. Речь пойдет о налоговом стимулировании социальных программ. Ожидается, что в состав СПП будут приняты два южноуральских вуза. Кроме региональных властей, для участия приглашены депутаты Госдумы РФ, бизнес-омбудсмен Александр Гончаров, коллеги из Москвы и Екатеринбурга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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