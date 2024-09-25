25 сентября 2024

Пермяков ожидает потепление до 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей Пермского края ожидают резкие перепады температуры воздуха 26 сентября
Жителей Пермского края ожидают резкие перепады температуры воздуха 26 сентября Фото:

В четверг, 26 сентября, пермяков, переживших ночное похолодание до пяти градусов ниже нуля, ожидает дневной прогрев воздуха до 20 градусов. Эти данные содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«В Пермском каре ночью температура составила от 1 до 6 градусов (заморозки до -5). Днем будет 15-20 градусов. Осадки маловероятны», — указано на сайте центра.

Ранее метеорологи предупреждали жителей региона о туманах. По их данным, на Прикамье надвигается новая волна потепления.

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В четверг, 26 сентября, пермяков, переживших ночное похолодание до пяти градусов ниже нуля, ожидает дневной прогрев воздуха до 20 градусов. Эти данные содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. «В Пермском каре ночью температура составила от 1 до 6 градусов (заморозки до -5). Днем будет 15-20 градусов. Осадки маловероятны», — указано на сайте центра. Ранее метеорологи предупреждали жителей региона о туманах. По их данным, на Прикамье надвигается новая волна потепления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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