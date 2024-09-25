Пермяков ожидает потепление до 20 градусов

Жителей Пермского края ожидают резкие перепады температуры воздуха 26 сентября
В четверг, 26 сентября, пермяков, переживших ночное похолодание до пяти градусов ниже нуля, ожидает дневной прогрев воздуха до 20 градусов. Эти данные содержатся в прогнозе Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
«В Пермском каре ночью температура составила от 1 до 6 градусов (заморозки до -5). Днем будет 15-20 градусов. Осадки маловероятны», — указано на сайте центра.
Ранее метеорологи предупреждали жителей региона о туманах. По их данным, на Прикамье надвигается новая волна потепления.
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