Shot: захотевшего помочь пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

27 сентября 2024 в 21:40 Размер текста - 17 +

Мужчину, пытавшегося помочь пострадавшим от взрыва на АЗС в Дагестане, сбил джип Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы В Дагестане после взрыва на АЗС пострадал мужчина. Он находился в автомобиле на трассе и вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент его сбил джип. Об этом сообщает Shot. «Проезжавший мимо мужчина решил остановиться и помочь людям. Он вышел из машины и побежал к месту ЧП, но в этот момент его сбил автомобиль», — передают авторы канала. Водитель стал 11-м по счету пострадавшим. Всего при взрыве в Дагестане пострадали 11 человек. Также 14 человек удалось спасти. На момент взрыва они находились в столовой, недалеко от эпицентра. Известно о гибели пяти человек, включая ребенка. URA.RU транслирует происходящее в реальном времени. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Дагестане после взрыва на АЗС пострадал мужчина. Он находился в автомобиле на трассе и вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент его сбил джип. Об этом сообщает Shot. «Проезжавший мимо мужчина решил остановиться и помочь людям. Он вышел из машины и побежал к месту ЧП, но в этот момент его сбил автомобиль», — передают авторы канала. Водитель стал 11-м по счету пострадавшим. Всего при взрыве в Дагестане пострадали 11 человек. Также 14 человек удалось спасти. На момент взрыва они находились в столовой, недалеко от эпицентра. Известно о гибели пяти человек, включая ребенка. URA.RU транслирует происходящее в реальном времени.