Shot: захотевшего помочь пострадавшим от взрыва в Махачкале мужчину сбила машина

В Дагестане после взрыва на АЗС пострадал мужчина. Он находился в автомобиле на трассе и вышел из машины, чтобы помочь пострадавшим. В этот момент его сбил джип. Об этом сообщает Shot.
«Проезжавший мимо мужчина решил остановиться и помочь людям. Он вышел из машины и побежал к месту ЧП, но в этот момент его сбил автомобиль», — передают авторы канала. Водитель стал 11-м по счету пострадавшим.
Всего при взрыве в Дагестане пострадали 11 человек. Также 14 человек удалось спасти. На момент взрыва они находились в столовой, недалеко от эпицентра. Известно о гибели пяти человек, включая ребенка. URA.RU транслирует происходящее в реальном времени.
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