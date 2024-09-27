Mash рассказал о последних минутах жизни ребенка, погибшего от взрыва на АЗС

27 сентября 2024 в 21:17 Размер текста - 17 +

Mash раскрыл маршрут ребенка через АЗС в Дагестане, которая взорвалась, когда школьник был рядом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы Telegram-канал Mash раскрыл предварительные подробности с гибели ребенка от взрыва на АЗС в Махачкале. Мальчик, скорее всего, является учеником школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Его путь из школы проходил через место, где была расположена заправка. Авторы канала рассказали о последних минутах жизни ребенка. «Мальчик вышел из школы около 17:10. Перешел через ж/д пути на станции „Тарки“ и двигался в сторону магистрали Е119, где находится АЗС Plus. В районе 17:35 рванул газ, а затем и бензоколонки. Ударная волна выбила окна, повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома, который находился поблизости», — передают авторы канала Mash. В настоящий момент известно о пяти погибших. Предварительно, 10 человек пострадали. Также 14 человек были спасены.URA.RU проводит онлайн-трансляцию. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал Mash раскрыл предварительные подробности с гибели ребенка от взрыва на АЗС в Махачкале. Мальчик, скорее всего, является учеником школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Его путь из школы проходил через место, где была расположена заправка. Авторы канала рассказали о последних минутах жизни ребенка. «Мальчик вышел из школы около 17:10. Перешел через ж/д пути на станции „Тарки“ и двигался в сторону магистрали Е119, где находится АЗС Plus. В районе 17:35 рванул газ, а затем и бензоколонки. Ударная волна выбила окна, повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома, который находился поблизости», — передают авторы канала Mash. В настоящий момент известно о пяти погибших. Предварительно, 10 человек пострадали. Также 14 человек были спасены.URA.RU проводит онлайн-трансляцию.