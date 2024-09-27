Mash рассказал о последних минутах жизни ребенка, погибшего от взрыва на АЗС

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Визит врио губернатора Шумкова в Звериноголовский район Курган, школьники, школьные ранцы, ученики с портфелями
Mash раскрыл маршрут ребенка через АЗС в Дагестане, которая взорвалась, когда школьник был рядом Фото:
новость из сюжета
На АЗС в Дагестане прогремел взрыв, есть жертвы

Telegram-канал Mash раскрыл предварительные подробности с гибели ребенка от взрыва на АЗС в Махачкале. Мальчик, скорее всего, является учеником школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Его путь из школы проходил через место, где была расположена заправка. Авторы канала рассказали о последних минутах жизни ребенка.

«Мальчик вышел из школы около 17:10. Перешел через ж/д пути на станции „Тарки“ и двигался в сторону магистрали Е119, где находится АЗС Plus. В районе 17:35 рванул газ, а затем и бензоколонки. Ударная волна выбила окна, повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома, который находился поблизости», — передают авторы канала Mash.

В настоящий момент известно о пяти погибших. Предварительно, 10 человек пострадали. Также 14 человек были спасены.URA.RU проводит онлайн-трансляцию.

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Telegram-канал Mash раскрыл предварительные подробности с гибели ребенка от взрыва на АЗС в Махачкале. Мальчик, скорее всего, является учеником школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Его путь из школы проходил через место, где была расположена заправка. Авторы канала рассказали о последних минутах жизни ребенка. «Мальчик вышел из школы около 17:10. Перешел через ж/д пути на станции „Тарки“ и двигался в сторону магистрали Е119, где находится АЗС Plus. В районе 17:35 рванул газ, а затем и бензоколонки. Ударная волна выбила окна, повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома, который находился поблизости», — передают авторы канала Mash. В настоящий момент известно о пяти погибших. Предварительно, 10 человек пострадали. Также 14 человек были спасены.URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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