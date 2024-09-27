Mash рассказал о последних минутах жизни ребенка, погибшего от взрыва на АЗС

Telegram-канал Mash раскрыл предварительные подробности с гибели ребенка от взрыва на АЗС в Махачкале. Мальчик, скорее всего, является учеником школы №6 имени Джаватхана Далгатова. Его путь из школы проходил через место, где была расположена заправка. Авторы канала рассказали о последних минутах жизни ребенка.
«Мальчик вышел из школы около 17:10. Перешел через ж/д пути на станции „Тарки“ и двигался в сторону магистрали Е119, где находится АЗС Plus. В районе 17:35 рванул газ, а затем и бензоколонки. Ударная волна выбила окна, повредила 10 машин и пробила стену трехэтажного дома, который находился поблизости», — передают авторы канала Mash.
В настоящий момент известно о пяти погибших. Предварительно, 10 человек пострадали. Также 14 человек были спасены.URA.RU проводит онлайн-трансляцию.
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