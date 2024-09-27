Врач раскрыл смертельную дозу алкоголя для мужчин и женщин

Врач Осипов: более 14-15 порций алкоголя для мужчин и семь для женщин смертельны

27 сентября 2024 в 22:22 Размер текста - 17 +

Злоупотребление алкоголем может привести к циррозу печени или инсульту Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Смертельной дозой алкоголя для мужчин является более 14-15 порций по 30 граммов чистого спирта в неделю, для женщин — более семи порций по 20 граммов. Об этом рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов. «Опасная доза алкоголя — более семи порций [чистого спирта] в неделю для женщин, более 14-15 — для мужчин», — рассказал Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Врач добавил, что одна доза (20 граммов алкоголя для женщин и 30 — для мужчин) не несет опасности. Однако Осипов отмечает, что любая доза алкоголя является вредной для организма. По его словам, частое употребление спиртных напитков может вызвать развитие онкологии, заболеваний печени, а также повышает риск возникновения инсультов и инфарктов. Ранее Правительство Свердловской области выступило с инициативой с 1 марта 2025 года запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Этот законопроект уже утвержден областным кабмином и вскоре отправится на рассмотрение в заксобрание. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Смертельной дозой алкоголя для мужчин является более 14-15 порций по 30 граммов чистого спирта в неделю, для женщин — более семи порций по 20 граммов. Об этом рассказал главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач России Андрей Осипов. «Опасная доза алкоголя — более семи порций [чистого спирта] в неделю для женщин, более 14-15 — для мужчин», — рассказал Осипов в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Врач добавил, что одна доза (20 граммов алкоголя для женщин и 30 — для мужчин) не несет опасности. Однако Осипов отмечает, что любая доза алкоголя является вредной для организма. По его словам, частое употребление спиртных напитков может вызвать развитие онкологии, заболеваний печени, а также повышает риск возникновения инсультов и инфарктов. Ранее Правительство Свердловской области выступило с инициативой с 1 марта 2025 года запретить ночную торговлю алкоголем в магазинах, размещенных в многоквартирных домах. Этот законопроект уже утвержден областным кабмином и вскоре отправится на рассмотрение в заксобрание.