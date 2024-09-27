27 сентября 2024

Водитель в Златоусте врезался в бетонное ограждение и погиб на месте. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Очередь к поясу Богородицы. Тюмень, машина дпс, полиция, дпс
Остальные обстоятельства ДТП выясняются (архивное фото) Фото:

В Златоусте (Челябинская область) 34-летний водитель врезался в бетонное ограждение и погиб на месте. ДТП произошло в ночь на 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.

«28 сентября около 01:30 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, наехал на бетонное ограждение на пересечении улиц Грибоедова и Зеленая в Златоусте. Водитель скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.

По предварительным данным, 34-летний водитель был лишен права управления транспортом. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа.

Авария в Златоусте произошла в 01:30
Авария в Златоусте произошла в 01:30
Водитель погиб на месте ДТП
Водитель погиб на месте ДТП

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В Златоусте (Челябинская область) 34-летний водитель врезался в бетонное ограждение и погиб на месте. ДТП произошло в ночь на 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. «28 сентября около 01:30 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, наехал на бетонное ограждение на пересечении улиц Грибоедова и Зеленая в Златоусте. Водитель скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале. По предварительным данным, 34-летний водитель был лишен права управления транспортом. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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