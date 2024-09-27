В Златоусте (Челябинская область) 34-летний водитель врезался в бетонное ограждение и погиб на месте. ДТП произошло в ночь на 28 сентября, сообщает пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«28 сентября около 01:30 водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21104, наехал на бетонное ограждение на пересечении улиц Грибоедова и Зеленая в Златоусте. Водитель скончался на месте ДТП», — сообщает пресс-служба ведомства в telegram-канале.
По предварительным данным, 34-летний водитель был лишен права управления транспортом. На место аварии выезжала следственно-оперативная группа.
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