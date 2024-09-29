О каких проблемах со здоровьем говорит дневная сонливость

Переизбыток сна, то есть отдых дольше 9-10 часов в сутки, может свидетельствовать о болезни. При этом он является единственным ее симптомом и не способствует улучшению самочувствия. Об этом рассказала невролог Екатерина Демьяновская.
«Как правило, под длительным сном подразумевают отдых более 9–10 часов в сутки. Известно, что такой сон связан с более высоким риском ожирения, болезней сердца, сахарного диабета 2-го типа, депрессии и развития психических заболеваний», — заявила Екатерина Демьяновская в беседе с Газетой.ру. Человек должен обратить пристальное внимание, если ему постоянно кажется, что он не высыпается и хочет подремать днем, а по выходным не может подняться с кровати, подчеркнула невролог.
По словам Демьяновской, причина патологической сонливости может также крыться в нарушении гигиены и режима сна. Например, если у человека неудобный матрас, а в комнате душно, то он не сможет качественно выспаться. Также существуют внутренние факторы сонливости: болезни, в частности, проблемы с мочеиспусканием, нарушение дыхания во сне, скрежет зубов, синдром беспокойных ног, нарушение сердечного ритма и другое.
Невролог отметила, что одним людям достаточно шесть часов, чтобы выспаться, другим — девять. Здесь важно понимать свое самочувствие. Однако если ночью сну ничего не мешает, то приступы дневной сонливости могут быть следствием депрессивного, биполярного, посттравматического или тревожного расстройств. В отдельное состояние выведена нарколепсия, при которой у человека полностью сбивается режим бодрствования и сна, такие люди могут заснуть мгновенно и в неподходящем месте.
Если человек обнаружил проблемы со сном, следует обратиться к врачу. Начать можно с терапевта и специализированного врача — сомнолога, заключила Демьяновская.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.