В России запустили telegram-бот для сдачи украинских военных в плен

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Украинские военные смогут сдаваться в плен через Telegram-бота
Украинские военные смогут сдаваться в плен через Telegram-бота Фото:

Telegram-бот для сдачи украинских бойцов в плен запущен в России. С помощью него деморализованные военные смогут выйти на связь с российской армией. Об этом сообщил замначальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов.

«Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики ВСУ в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот», — заявил Евгений Рассказов в беседе с ТАСС. Бот для мессенджера был разработан российской бригадой «Эспаньола» и военной разведкой.

Ранее украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Он описал внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую.

В районе села Веселое (Курская область) украинские бойцы уничтожили сослуживцев, ехавших к российским солдатам на боевой машине пехоты CV-90 с белым флагом. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».

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Telegram-бот для сдачи украинских бойцов в плен запущен в России. С помощью него деморализованные военные смогут выйти на связь с российской армией. Об этом сообщил замначальника информационно-аналитического центра «Мелодия» 88-й РДБр «Эспаньола» Евгений Рассказов. «Находящиеся там и вынужденные держать оборону боевики ВСУ в настоящий момент, мягко скажем, деморализованы. Именно поэтому мы предлагаем связь через наш бот», — заявил Евгений Рассказов в беседе с ТАСС. Бот для мессенджера был разработан российской бригадой «Эспаньола» и военной разведкой. Ранее украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Он описал внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую. В районе села Веселое (Курская область) украинские бойцы уничтожили сослуживцев, ехавших к российским солдатам на боевой машине пехоты CV-90 с белым флагом. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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