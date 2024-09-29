Пленный Шевченко признался, что хотел сбежать от ВСУ в первый день службы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-тактическая подготовка гражданского населения на полигоне. Пермь, тренировка, противостояние, боевики, лес, война, подготовка, конфликт, вооруженные силы, тайга, бойцы, зеленка, вооруженные люди, вооруженный человек, весна, солдат, мобилизация, сво, наемники, военный, бойцы сво
Украинский военнопленный рассказал о пренебрежительном отношении командования ВСУ Фото:

Украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Боец ВСУ описал Минобороны РФ внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую.

«Командование ВСУ относится к военнослужащим как к „простому мясу“ и не ценит их жизни», — заявил Шевченко на видео от Минобороны РФ. Пленный украинский солдат посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами.

По словам военнопленного, киевскому режиму выгодно продолжать конфликт с Россией. Так как они получают деньги от западных стран, которые не видят реальной ситуации на фронте.

Ранее сообщалось, что трое мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ, были задержаны на границе Украины и Белоруссии, пытаясь перейти границу по минным полям. Как сообщает украинское издание «Страна.UA», раньше подобных случаев пересечения границы не наблюдалось, обычно мужчины пытались выехать с украинской территории через западные или южные кордоны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Боец ВСУ описал Минобороны РФ внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую. «Командование ВСУ относится к военнослужащим как к „простому мясу“ и не ценит их жизни», — заявил Шевченко на видео от Минобороны РФ. Пленный украинский солдат посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами. По словам военнопленного, киевскому режиму выгодно продолжать конфликт с Россией. Так как они получают деньги от западных стран, которые не видят реальной ситуации на фронте. Ранее сообщалось, что трое мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ, были задержаны на границе Украины и Белоруссии, пытаясь перейти границу по минным полям. Как сообщает украинское издание «Страна.UA», раньше подобных случаев пересечения границы не наблюдалось, обычно мужчины пытались выехать с украинской территории через западные или южные кордоны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...