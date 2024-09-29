Пленный Шевченко признался, что хотел сбежать от ВСУ в первый день службы

Украинский военнопленный Михаил Шевченко признался, что хотел сбежать с передовой в первый день службы, потому что командование ВСУ не ценит жизни военнослужащих. Боец ВСУ описал Минобороны РФ внутреннюю обстановку на поле боя как очень тяжелую.
«Командование ВСУ относится к военнослужащим как к „простому мясу“ и не ценит их жизни», — заявил Шевченко на видео от Минобороны РФ. Пленный украинский солдат посоветовал всем уклоняться от службы любыми способами.
По словам военнопленного, киевскому режиму выгодно продолжать конфликт с Россией. Так как они получают деньги от западных стран, которые не видят реальной ситуации на фронте.
Ранее сообщалось, что трое мужчин, уклоняющихся от службы в ВСУ, были задержаны на границе Украины и Белоруссии, пытаясь перейти границу по минным полям. Как сообщает украинское издание «Страна.UA», раньше подобных случаев пересечения границы не наблюдалось, обычно мужчины пытались выехать с украинской территории через западные или южные кордоны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.