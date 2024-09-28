28 сентября 2024
27 сентября 2024

Пермские пожарные спасли женщину из горящей квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели вынесли пермячку из пожара
Спасатели вынесли пермячку из пожара Фото:

В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.

«Спасатели службы 2-ПСЧ вынесли женщину из горящей квартиры в Перми на проспекте Декабристов. Сообщение о пожаре поступило 28 сентября в 19 часов 31 минуту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Пожар тушили 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания на кухне — короткое замыкание тостера. 

Сотрудники МЧС спасли женщину
Сотрудники МЧС спасли женщину
Фото:

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В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Об этом сообщили представители МЧС России по региону. «Спасатели службы 2-ПСЧ вынесли женщину из горящей квартиры в Перми на проспекте Декабристов. Сообщение о пожаре поступило 28 сентября в 19 часов 31 минуту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Пожар тушили 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания на кухне — короткое замыкание тостера. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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