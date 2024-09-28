Спасатели вынесли пермячку из пожара
В Перми сотрудники МЧС спасли из пожара женщину. Об этом сообщили представители МЧС России по региону.
«Спасатели службы 2-ПСЧ вынесли женщину из горящей квартиры в Перми на проспекте Декабристов. Сообщение о пожаре поступило 28 сентября в 19 часов 31 минуту», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Пожар тушили 22 человека личного состава и шесть единиц техники. Предварительная причина возгорания на кухне — короткое замыкание тостера.
Сотрудники МЧС спасли женщину
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