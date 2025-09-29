Украина атаковала регионы России десятками дронов: карта ударов БПЛА на 29 сентября

В ночь на 29 сентября дежурные подразделения ПВО выявили и уничтожили 84 украинских беспилотника. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. Попытка атаки ВСУ была успешно предотвращена в нескольких регионах страны. В утренние часы поступила информация о сбитых дронах в небе над Смоленском и Калугой. Карта атак дронов — в материале URA.RU.
Брянская область
В Брянской области ликвидированы 24 беспилотных аппарата, пострадавших в результате инцидента нет. На местах происшествий продолжают работу оперативные и экстренные службы.
Калужская область
Под Калугой было сбито семь украинских дронов. Два беспилотника были уничтожены над территорией Сухиничского района, по одному — над Думиничским, Жуковским, Кировским, Людиновским и Хвастовичским районами. На местах происшествий работают оперативные группы. Согласно предварительным данным, жертв и повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Смоленская область
Средствами ПВО также были уничтожены девять беспилотников в небе над Смоленской областью. По предварительным данным, пострадавших среди гражданского населения нет, объекты инфраструктуры не получили повреждений. Сейчас на местах инцидентов продолжают работу оперативные службы.
Воронежская область
В Воронежской области нейтрализовано девять украинских БПЛА, появившихся в воздушном пространстве над пятью районами и двумя городскими округами региона. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.
В одном из муниципальных образований повреждения получил частный жилой дом: выбито окно, а кровля и стены получили повреждения от осколков. Продолжается обследование прилегающих территорий. В регионе по-прежнему действует режим повышенной готовности в связи с угрозой атак беспилотников.
Другие регионы
В воздушном пространстве Белгородской области был сбит 21 дрон. В Московском регионе ликвидировано четыре беспилотника, в Орловской области — три, и еще один БПЛА уничтожен над территорией Курской области.
Беспилотная опасность
Помимо прочего, в ряде регионов ночью была объявлена опасность атаки украинских беспилотников. Так, тревогу объявили в Самарской, Ивановской, Липецкой, Тульской, Пензенской областях, а также в Республике Мордовия.
Ограничения в аэропортах
В аэропортах Калуги (Грабцево) и Тамбова (Донское) были введены временные ограничения на прием и отправку самолетов. Такие меры приняты в целях обеспечения безопасности полетов.
Аналогичные временные ограничения действовали и в аэропорту Жуковский (Раменское). В связи с этим один из самолетов, следовавший в Жуковский, был направлен на запасной аэродром. Сейчас ограничения во всех аэропортах сняты.
