Крымский мост временно перекрыт

Движение по Крымскому мосту приостановлено
Движение по Крымскому мосту приостановлено

Автомобильное движение по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщили в telegram-канале с оперативной информацией о ситуации на мосту. 

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — отметил telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация». Отмечается, что все находящиеся на мосту и в зоне досмотра должны следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Водителей призвали сохранять спокойствие.


