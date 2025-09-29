Украина пыталась атаковать Россию десятками БПЛА

В ночь на 29 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями.
В Брянской области ПВО уничтожили 24 беспилотника, в Белгородской — 21. Значительное количество аппаратов было также зафиксировано над Воронежской (9), Смоленской (9), Калужской (7), Московской (4), Орловской (3) и Курской (1) областями.
В Белгороде в результате обстрелов пострадали три человека. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2. Мужчина был госпитализирован, а у женщины после проведения полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Кроме того, медицинская помощь понадобилась бойцу подразделения самообороны: у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение колена.
