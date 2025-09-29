Украина пыталась атаковать Россию десятками БПЛА

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями
Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В ночь на 29 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями.

В Брянской области ПВО уничтожили 24 беспилотника, в Белгородской — 21. Значительное количество аппаратов было также зафиксировано над Воронежской (9), Смоленской (9), Калужской (7), Московской (4), Орловской (3) и Курской (1) областями.

В Белгороде в результате обстрелов пострадали три человека. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2. Мужчина был госпитализирован, а у женщины после проведения полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Кроме того, медицинская помощь понадобилась бойцу подразделения самообороны: у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение колена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В ночь на 29 сентября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 84 беспилотников ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. «Всего в ночное время дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 84 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», — говорится в официальном telegram-канале ведомства. Наибольшее число БПЛА было зафиксировано над Брянской и Белгородской областями. В Брянской области ПВО уничтожили 24 беспилотника, в Белгородской — 21. Значительное количество аппаратов было также зафиксировано над Воронежской (9), Смоленской (9), Калужской (7), Московской (4), Орловской (3) и Курской (1) областями. В Белгороде в результате обстрелов пострадали три человека. Двое пострадавших были доставлены в городскую больницу №2. Мужчина был госпитализирован, а у женщины после проведения полного обследования предварительный диагноз не подтвердился. Кроме того, медицинская помощь понадобилась бойцу подразделения самообороны: у него выявили закрытую черепно-мозговую травму и повреждение колена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...