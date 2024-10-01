Власти Израиля разрешили жителям покинуть убежища

02 октября 2024 в 00:09 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Иран атаковал Израиль сотнями ракет Власти Израиля объявили о снятии тревоги и разрешили жителям покинуть бомбоубежища. Официальное заявление сделало командование тыла ЦАХАЛ, информирует израильское издание Haaretz. «На данный момент военные не видят никакой угрозы со стороны Ирана, и жители могут покинуть убежища», — заявил представитель ЦАХАЛ. Его слова передает издание Haaretz. Ранее, около 19:30 мск, в Израиле было объявлено оповещение о ракетной атаке, и население было призвано немедленно спуститься в бомбоубежища. Теперь, с учетом новых обстоятельств, ситуация стабилизировалась. Иран выпустил более 500 ракет по территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post. Это один из самых масштабных ракетных обстрелов в последнее время. Взрывы были зафиксированы в различных частях страны, включая Тель-Авив и его окрестности, а также в Димоне, Набатиме, Хоре, Ход Хашароне, Беершеве и Ришон Ле Ционе. Израильский информационный портал Ynet сообщил о попадании ракеты в жилой дом на севере Тель-Авива. Согласно данным службы скорой помощи, в результате падения одной из ракет в Тель-Авиве трое человек получили легкие ранения. В ответ на атаку Израиль заявил о готовности нанести ответные удары. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Израиля объявили о снятии тревоги и разрешили жителям покинуть бомбоубежища. Официальное заявление сделало командование тыла ЦАХАЛ, информирует израильское издание Haaretz. «На данный момент военные не видят никакой угрозы со стороны Ирана, и жители могут покинуть убежища», — заявил представитель ЦАХАЛ. Его слова передает издание Haaretz. Ранее, около 19:30 мск, в Израиле было объявлено оповещение о ракетной атаке, и население было призвано немедленно спуститься в бомбоубежища. Теперь, с учетом новых обстоятельств, ситуация стабилизировалась. Иран выпустил более 500 ракет по территории Израиля, сообщает издание Jerusalem Post. Это один из самых масштабных ракетных обстрелов в последнее время. Взрывы были зафиксированы в различных частях страны, включая Тель-Авив и его окрестности, а также в Димоне, Набатиме, Хоре, Ход Хашароне, Беершеве и Ришон Ле Ционе. Израильский информационный портал Ynet сообщил о попадании ракеты в жилой дом на севере Тель-Авива. Согласно данным службы скорой помощи, в результате падения одной из ракет в Тель-Авиве трое человек получили легкие ранения. В ответ на атаку Израиль заявил о готовности нанести ответные удары.