В Подмосковье самосвал раздавил семь легковушек. Фоторепортаж

Появились кадры со смертельной аварии в Подмосковье
© Служба новостей «URA.RU»
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В результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье скончались три человека
В результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье скончались три человека Фото:

В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.

Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии.

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В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU. Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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