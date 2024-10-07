В Подмосковье самосвал раздавил семь легковушек. Фоторепортаж

Появились кадры со смертельной аварии в Подмосковье

07 октября 2024 в 17:34 Размер текста - 17 +

В результате дорожно-транспортного происшествия в Подмосковье скончались три человека Фото: Денис Моргунов © URA.RU В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.



Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU. Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии.