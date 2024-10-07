В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии.
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В районе подмосковного Серпухова произошла серьезная дорожно-транспортная авария, в которой участвовал грузовик и семь легковых автомобилей. По предварительным данным, в столкновении погибли три человека. Кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
Инцидент произошел из-за отказа тормозной системы грузового автомобиля. Водитель фуры, 45-летний мужчина, в комментарии для telegram-канала Shot заявил о неисправности тормозов как о потенциальной причине произошедшего. Он также опроверг предположения о возможной усталости или сне за рулем, которые могли привести к аварии.