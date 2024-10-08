Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

08 октября 2024 в 16:54 Размер текста - 17 +

Разминкой Лукашенко перед саммитом стала колка дров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Беларуси Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занялся колкой дров. Об этом сообщили в telegram-канале, близком к пресс-службе главы государства. «Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее в соцсетях распространилось видео, где премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом стран СНГ катается на велосипеде по дневной Москве. Сам Пашинян положительно оценил велодорожку на берегу Москвы-реки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занялся колкой дров. Об этом сообщили в telegram-канале, близком к пресс-службе главы государства. «Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее в соцсетях распространилось видео, где премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом стран СНГ катается на велосипеде по дневной Москве. Сам Пашинян положительно оценил велодорожку на берегу Москвы-реки.