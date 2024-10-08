Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

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Совместное фотографирование глав независимых государств СНГ. Бишкек, Республика Киргизия, лукашенко александр
Разминкой Лукашенко перед саммитом стала колка дров Фото:

Президент Беларуси Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занялся колкой дров. Об этом сообщили в telegram-канале, близком к пресс-службе главы государства.

«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — передает telegram-канал «Пул Первого».

Ранее в соцсетях распространилось видео, где премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом стран СНГ катается на велосипеде по дневной Москве. Сам Пашинян положительно оценил велодорожку на берегу Москвы-реки.

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Президент Беларуси Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занялся колкой дров. Об этом сообщили в telegram-канале, близком к пресс-службе главы государства. «Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — передает telegram-канал «Пул Первого». Ранее в соцсетях распространилось видео, где премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом стран СНГ катается на велосипеде по дневной Москве. Сам Пашинян положительно оценил велодорожку на берегу Москвы-реки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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