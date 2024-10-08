Лукашенко перед саммитом СНГ наколол дров

Разминкой Лукашенко перед саммитом стала колка дров
Президент Беларуси Александр Лукашенко перед саммитом СНГ занялся колкой дров. Об этом сообщили в telegram-канале, близком к пресс-службе главы государства.
«Разминка Первого перед официальной повесткой! Дрова для этой самой разминки найдутся и в Москве», — передает telegram-канал «Пул Первого».
Ранее в соцсетях распространилось видео, где премьер-министр Армении Никол Пашинян перед саммитом стран СНГ катается на велосипеде по дневной Москве. Сам Пашинян положительно оценил велодорожку на берегу Москвы-реки.
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