Пашинян прокатился по Москве на велосипеде. Видео

08 октября 2024 в 15:24 Размер текста - 17 +

Никол Пашинян проехался на велосипеде по Москве по прибытию на саммит стран СНГ Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве. «На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники. Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве. «На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники. Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов.