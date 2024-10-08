Пашинян прокатился по Москве на велосипеде. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание Евразийского межправительственного совета в Ереване. Республика Армения, пашинян никол
Никол Пашинян проехался на велосипеде по Москве по прибытию на саммит стран СНГ Фото:

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве.

«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники.

Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве. «На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники. Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...