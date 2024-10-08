Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве.
«На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники.
Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов.
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Россию для участия в саммите стран СНГ. В соцсетях начали появляться видео с его поездкой на велосипеде по дневной Москве. «На берегу Москвы-реки есть очень хорошая велодорожка, и сегодня у нас была велосипедная прогулка», — рассказал сам Пашинян на видео, опубликованном в интернете. Их приводит РИА Новости. На кадрах видно, как Пашинян снимает себя сначала на фронтальную камеру, затем он разворачивает кадр и становится понятно, что он едет в районе Москвы-реки. У Пашиняна можно заметить проводные наушники. Президент России Владимир Путин 8 октября примет в Кремле руководителей стран содружества независимых государств, собравшихся на заседание Совета глав государств СНГ. В ходе международного мероприятия планируется подписание ряда важных документов.