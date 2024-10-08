Сын председателя городского суда назначен главным коммунальщиком Урая

Коммунальник Урая Артем Ярышев является сыном председателя суда Виктора Ярышева
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главный коммунальщик Урая Артем Ярышев является сыном председателя городского суда Виктора Ярышева
Главный коммунальщик Урая Артем Ярышев является сыном председателя городского суда Виктора Ярышева Фото:

Главой жилищно-коммунального хозяйства Урая (ХМАО) назначен Артем Ярышев, который является сыном председателя Урайского городского суда Виктора Ярышева. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте.

«Артем Ярышев, назначенный главой жилищно-коммунального хозяйства города, является сыном Виктора Ярышева. Говорят, со слов [сотрудников] администрации, якобы на эту должность был только один кандидат. А информацию о том, что проходит конкурс в городе никто не видел, хотя желающие заявиться были», — рассказал инсайдер.

На официальном сайте мэрии 7 октября появилась информация о том, что распоряжением главы Урая на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства назначен Артем Викторович Ярышев. Согласно данным с сайта Урайского городского суда — его председателем является Виктор Ярышев.

URA.RU направило запрос в мэрию Пыть-Яха. На момент публикации ответ не поступил.

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Главой жилищно-коммунального хозяйства Урая (ХМАО) назначен Артем Ярышев, который является сыном председателя Урайского городского суда Виктора Ярышева. Об этом URA.RU сообщил источник в местном истеблишменте. «Артем Ярышев, назначенный главой жилищно-коммунального хозяйства города, является сыном Виктора Ярышева. Говорят, со слов [сотрудников] администрации, якобы на эту должность был только один кандидат. А информацию о том, что проходит конкурс в городе никто не видел, хотя желающие заявиться были», — рассказал инсайдер. На официальном сайте мэрии 7 октября появилась информация о том, что распоряжением главы Урая на должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства назначен Артем Викторович Ярышев. Согласно данным с сайта Урайского городского суда — его председателем является Виктор Ярышев. URA.RU направило запрос в мэрию Пыть-Яха. На момент публикации ответ не поступил.
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