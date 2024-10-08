Пермская полиция проверит видео с голым мужчиной, пугающим горожан

Сотрудники полиции проводят проверку видеозаписи, на которой голый мужчина ходит рядом со школой и детскими садами в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Перми.
«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлен обнаженный мужчина возле жилого дома. По данному факту в отделе полиции Дзержинского района зарегистрирован материал, проводится проверка», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU рассказало, что голый мужчина пытался проникнуть в жилой дом. Недалеко от здания расположены школа и детские сады. Незнакомца засняли на видео.
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