08 октября 2024

Пермская полиция проверит видео с голым мужчиной, пугающим горожан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Видеороликом занимается полиция Дзержинского района
Видеороликом занимается полиция Дзержинского района Фото:

Сотрудники полиции проводят проверку видеозаписи, на которой голый мужчина ходит рядом со школой и детскими садами в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Перми.

«В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлен обнаженный мужчина возле жилого дома. По данному факту в отделе полиции Дзержинского района зарегистрирован материал, проводится проверка», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU рассказало, что голый мужчина пытался проникнуть в жилой дом. Недалеко от здания расположены школа и детские сады. Незнакомца засняли на видео.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники полиции проводят проверку видеозаписи, на которой голый мужчина ходит рядом со школой и детскими садами в Перми. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД России по городу Перми. «В ходе мониторинга социальных сетей выявлена видеозапись, на которой запечатлен обнаженный мужчина возле жилого дома. По данному факту в отделе полиции Дзержинского района зарегистрирован материал, проводится проверка», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU рассказало, что голый мужчина пытался проникнуть в жилой дом. Недалеко от здания расположены школа и детские сады. Незнакомца засняли на видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...