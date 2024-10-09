Посылку с "сюрпризом" получил пермяк в пункте выдачи
Жителю Березников (Пермский край) в посылке на OZON пришли новорожденные мыши. Видеозапись «сюрприза» опубликована в сообществе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте».
«Очередная доставка с „сюрпризом“. Мужчина купил обувь на OZON и в „подарок“ к заказу получил несколько живых мышат», — написал автор поста.
На кадрах видно, что мышата родились совсем недавно. Автор видеозаписи задается вопросом, что будет если заказать обувь заново. «А не это ли придет опять», — говорит автор видео.
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