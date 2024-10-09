09 октября 2024

Пермяку в посылке на OZON пришли мышата. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Посылку с "сюрпризом" получил пермяк в пункте выдачи
Посылку с "сюрпризом" получил пермяк в пункте выдачи Фото:

Жителю Березников (Пермский край) в посылке на OZON пришли новорожденные мыши. Видеозапись «сюрприза» опубликована в сообществе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте».

«Очередная доставка с „сюрпризом“. Мужчина купил обувь на OZON и в „подарок“ к заказу получил несколько живых мышат», — написал автор поста.

На кадрах видно, что мышата родились совсем недавно. Автор видеозаписи задается вопросом, что будет если заказать обувь заново. «А не это ли придет опять», — говорит автор видео.

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Жителю Березников (Пермский край) в посылке на OZON пришли новорожденные мыши. Видеозапись «сюрприза» опубликована в сообществе «Черный список — Березники» в соцсети «ВКонтакте». «Очередная доставка с „сюрпризом“. Мужчина купил обувь на OZON и в „подарок“ к заказу получил несколько живых мышат», — написал автор поста. На кадрах видно, что мышата родились совсем недавно. Автор видеозаписи задается вопросом, что будет если заказать обувь заново. «А не это ли придет опять», — говорит автор видео.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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