Бывший вице-губернатор Челябинской области занял должность гендиректора «АПРИ»

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Открытие нового производства холдинга «Синара – Транспортные Машины». Челябинск, шаль сергей
С Сергеем Шалем застройщик заключил договор на один год Фото:

В Челябинской области генеральным директором АО «АПРИ» назначен бывший вице-губернатор региона Сергей Шаль. Об этом сообщил застройщик в своем telegram-канале.

«На заседании 9 октября совет директоров „АПРИ“ досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Евгения Козлова. На пост был избран Сергей Шаль», — сообщается в telegram-канале «АПРИ».

Также там сообщается о том, что предыдущий руководитель компании Евгений Козлов досрочно сложил полномочия 10 октября. С Сергеем Шалем застройщик заключил договор на один год. До этого Шаль работал в должности управляющего директора компании. Новый гендиректор, согласно уставу ПАО, сменит прежнего в составе правления компании.

Сергей Шаль с мая 2013 года был заместителем председателя правительства Челябинской области. Через два года его назначили заместителем губернатора Челябинской области. В апреле 2024 года он был уволен и начал работать в АО «АПРИ».

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В Челябинской области генеральным директором АО «АПРИ» назначен бывший вице-губернатор региона Сергей Шаль. Об этом сообщил застройщик в своем telegram-канале. «На заседании 9 октября совет директоров „АПРИ“ досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Евгения Козлова. На пост был избран Сергей Шаль», — сообщается в telegram-канале «АПРИ». Также там сообщается о том, что предыдущий руководитель компании Евгений Козлов досрочно сложил полномочия 10 октября. С Сергеем Шалем застройщик заключил договор на один год. До этого Шаль работал в должности управляющего директора компании. Новый гендиректор, согласно уставу ПАО, сменит прежнего в составе правления компании. Сергей Шаль с мая 2013 года был заместителем председателя правительства Челябинской области. Через два года его назначили заместителем губернатора Челябинской области. В апреле 2024 года он был уволен и начал работать в АО «АПРИ».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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