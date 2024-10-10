Бывший вице-губернатор Челябинской области занял должность гендиректора «АПРИ»

В Челябинской области генеральным директором АО «АПРИ» назначен бывший вице-губернатор региона Сергей Шаль. Об этом сообщил застройщик в своем telegram-канале.
«На заседании 9 октября совет директоров „АПРИ“ досрочно прекратил полномочия генерального директора компании Евгения Козлова. На пост был избран Сергей Шаль», — сообщается в telegram-канале «АПРИ».
Также там сообщается о том, что предыдущий руководитель компании Евгений Козлов досрочно сложил полномочия 10 октября. С Сергеем Шалем застройщик заключил договор на один год. До этого Шаль работал в должности управляющего директора компании. Новый гендиректор, согласно уставу ПАО, сменит прежнего в составе правления компании.
Сергей Шаль с мая 2013 года был заместителем председателя правительства Челябинской области. Через два года его назначили заместителем губернатора Челябинской области. В апреле 2024 года он был уволен и начал работать в АО «АПРИ».
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