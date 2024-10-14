14 октября 2024

Хоккеист из Коркино Панарин и магнитогорец Малкин стали лидерами по очкам в НХЛ

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Евгений Малкин, малкин евгений
Евгений Малкин наряду с Артемием Панариным является лидером бомбардирской гонки НХЛ Фото:

Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября.

«Нападающий клуба „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач», — сообщает ресурс «Чемпионат.Ком».

На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. После четырех игр выступающий за «Питтсбург Пингвинз» игрок набрал семь очков, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Шестое место в списке занимает выступающий за «Вегас» воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев.

Панарин является уроженцем города Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Семилетний контракт Панарина оценивают в 81,5 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым среди российских игроков НХЛ.

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Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября. «Нападающий клуба „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач», — сообщает ресурс «Чемпионат.Ком». На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. После четырех игр выступающий за «Питтсбург Пингвинз» игрок набрал семь очков, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Шестое место в списке занимает выступающий за «Вегас» воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев. Панарин является уроженцем города Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Семилетний контракт Панарина оценивают в 81,5 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым среди российских игроков НХЛ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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