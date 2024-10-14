Хоккеист из Коркино Панарин и магнитогорец Малкин стали лидерами по очкам в НХЛ

Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября.
«Нападающий клуба „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач», — сообщает ресурс «Чемпионат.Ком».
На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. После четырех игр выступающий за «Питтсбург Пингвинз» игрок набрал семь очков, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Шестое место в списке занимает выступающий за «Вегас» воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев.
Панарин является уроженцем города Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Семилетний контракт Панарина оценивают в 81,5 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым среди российских игроков НХЛ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!