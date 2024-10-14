Развлечения Спорт Хоккеист из Коркино Панарин и магнитогорец Малкин стали лидерами по очкам в НХЛ 15 октября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 + Евгений Малкин наряду с Артемием Панариным является лидером бомбардирской гонки НХЛ Фото: wikipedia.org/ Michael Miller Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября. «Нападающий клуба „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач», — сообщает ресурс «Чемпионат.Ком». На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. После четырех игр выступающий за «Питтсбург Пингвинз» игрок набрал семь очков, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Шестое место в списке занимает выступающий за «Вегас» воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев. Панарин является уроженцем города Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Семилетний контракт Панарина оценивают в 81,5 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым среди российских игроков НХЛ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Уроженец города Коркино (Челябинская область) Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в Национальной хоккейной лиге. Об этом свидетельствует статистика игроков НХЛ за 15 октября. «Нападающий клуба „Нью-Йорк Рейнджерс“ Артемий Панарин занимает первое место по набранным очкам в регулярном чемпионате НХЛ. После трех игр он набрал семь очков, забив два гола и отдав пять голевых передач», — сообщает ресурс «Чемпионат.Ком». На третьем месте в списке — воспитанник магнитогорского «Металлурга» Евгений Малкин. После четырех игр выступающий за «Питтсбург Пингвинз» игрок набрал семь очков, забив один гол и отдав шесть результативных передач. Шестое место в списке занимает выступающий за «Вегас» воспитанник московского «Динамо» Иван Барбашев. Панарин является уроженцем города Коркино и воспитанником хоккейной школы «Трактор». Он выступает за «Рейнджерс» с 2019 года. Семилетний контракт Панарина оценивают в 81,5 миллиона долларов, что делает его самым высокооплачиваемым среди российских игроков НХЛ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям