15 октября 2024

РИАН: армия США использовала на учениях вертолет Ми-17 российского производства

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Вертолетами Ми-17 также располагала Словакия (архивное фото)
Вертолетами Ми-17 также располагала Словакия (архивное фото) Фото:

Командование спецопераций армии Соединенных Штатов применило на учениях российский вертолет Ми-17. Об этом рассказали в самом командовании в беседе с РИА Новости.

«Командование специальных операций армии США сообщило... об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства», — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командования. Подчеркивается, что речь идет об обычных учениях. Военные США не стали раскрывать детали, поскольку речь идет об «интересах безопасности».

Ранее Словакия передала Украине 4 вертолета Ми-17. Момент передачи засняли на видео в середине лета текущего года.

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Командование спецопераций армии Соединенных Штатов применило на учениях российский вертолет Ми-17. Об этом рассказали в самом командовании в беседе с РИА Новости. «Командование специальных операций армии США сообщило... об использовании на учениях вертолета Ми-17 российского производства», — пишет РИА Новости со ссылкой на заявление командования. Подчеркивается, что речь идет об обычных учениях. Военные США не стали раскрывать детали, поскольку речь идет об «интересах безопасности». Ранее Словакия передала Украине 4 вертолета Ми-17. Момент передачи засняли на видео в середине лета текущего года.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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