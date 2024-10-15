В Перми откроет новое кафе создатель фалафельной, где угощают «супом невесты»

В Перми появится новое кафе. Его откроет египтянин Мохамед Али. Он является основателем первой в краевой столице фалафельной, в меню которой есть традиционные блюда арабской кухни. Среди них — так называемый «суп невесты». Его принято готовить в восточных странах накануне свадьбы.
«В Перми появится кафе арабской и индийской кухни. Создатель кафе — египтянин Мохамед Али, открывший первую в Перми фалафельную. Название проекта пока не определено. Планируется, что кафе начнет работу до конца октября», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на самого ресторатора.
Египтянин Мохамед Али открыл в Перми первую фалафельную в в 2015 году. В заведении он с напарником готовил традиционные блюда по рецептам своей страны. В меню есть популярные египетские блюда и фалафель. Также посетители кафе могут попробовать «суп невесты», который в арабских странах принято готовить накануне свадьбы. В состав блюда входят булгур и чечевица.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми откроется новый супермаркет китайской еды «Ни Хао». Магазин будет располагаться в самом центре краевой столицы.
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