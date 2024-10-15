15 октября 2024

В Перми откроет новое кафе создатель фалафельной, где угощают «супом невесты»

© Служба новостей «URA.RU»
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Известный пермский ресторатор откроет в городе новое кафе
Известный пермский ресторатор откроет в городе новое кафе Фото:

В Перми появится новое кафе. Его откроет египтянин Мохамед Али. Он является основателем первой в краевой столице фалафельной, в меню которой есть традиционные блюда арабской кухни. Среди них — так называемый «суп невесты». Его принято готовить в восточных странах накануне свадьбы.

«В Перми появится кафе арабской и индийской кухни. Создатель кафе — египтянин Мохамед Али, открывший первую в Перми фалафельную. Название проекта пока не определено. Планируется, что кафе начнет работу до конца октября», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на самого ресторатора.

Египтянин Мохамед Али открыл в Перми первую фалафельную в в 2015 году. В заведении он с напарником готовил традиционные блюда по рецептам своей страны. В меню есть популярные египетские блюда и фалафель. Также посетители кафе могут попробовать «суп невесты», который в арабских странах принято готовить накануне свадьбы. В состав блюда входят булгур и чечевица.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми откроется новый супермаркет китайской еды «Ни Хао». Магазин будет располагаться в самом центре краевой столицы.

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В Перми появится новое кафе. Его откроет египтянин Мохамед Али. Он является основателем первой в краевой столице фалафельной, в меню которой есть традиционные блюда арабской кухни. Среди них — так называемый «суп невесты». Его принято готовить в восточных странах накануне свадьбы. «В Перми появится кафе арабской и индийской кухни. Создатель кафе — египтянин Мохамед Али, открывший первую в Перми фалафельную. Название проекта пока не определено. Планируется, что кафе начнет работу до конца октября», — пишет интернет-газета «Текст» со ссылкой на самого ресторатора. Египтянин Мохамед Али открыл в Перми первую фалафельную в в 2015 году. В заведении он с напарником готовил традиционные блюда по рецептам своей страны. В меню есть популярные египетские блюда и фалафель. Также посетители кафе могут попробовать «суп невесты», который в арабских странах принято готовить накануне свадьбы. В состав блюда входят булгур и чечевица. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми откроется новый супермаркет китайской еды «Ни Хао». Магазин будет располагаться в самом центре краевой столицы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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