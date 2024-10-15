15 октября 2024

В школах ХМАО ввели уроки по программе СИБУРа

© Служба новостей «URA.RU»
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В школах ХМАО проводят уроки по образовательной программе СИБУРа
В школах ХМАО проводят уроки по образовательной программе СИБУРа Фото:

В школах Ханты-Мансийского автономного округа стартовала программа экологических уроков «Вторая жизнь пластика», разработанная компанией СИБУР. Сотрудники «Запсибтрансгаза» (входит в структуру СИБУРа) провели первый урок по обновлённой программе в нижневартовской школе №21. На нем ученики начальных классов узнали о раздельном сборе отходов и переработке пластика.

«СИБУР создал удобную экосистему просветительских форматов для детей и подростков, и значимое место в ней отведено „Второй жизни пластика“ — программе, которую разработали специально для педагогов школ и учеников. Экологи компании провели для учеников начальных классов средней школы №21 практикум по обновленной программе экоуроков» , — сообщила пресс-служба СИБУРа. В завершении занятия ребята получили футбольный мяч, сделанный из переработанного пластика.

Обновленная программа включена в методические рекомендации Федерального центра дополнительного образования России (ФЦДО). Все обучающие материалы по ней размещены на цифровом портале, доступном для педагогов. Более 10 тысяч учителей уже используют программу в своей работе. Работники образования, проводящие такие экоуроки, имеют возможность получить дипломы участников всероссийского проекта, а школа — благодарственное письмо.

Ранее URA.RU писало, что завод СИБУРа в ХМАО потратил 300 миллионов на модернизацию факелов. Реализация проекта позволит снизить воздействие на окружающую среду.

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В школах Ханты-Мансийского автономного округа стартовала программа экологических уроков «Вторая жизнь пластика», разработанная компанией СИБУР. Сотрудники «Запсибтрансгаза» (входит в структуру СИБУРа) провели первый урок по обновлённой программе в нижневартовской школе №21. На нем ученики начальных классов узнали о раздельном сборе отходов и переработке пластика. «СИБУР создал удобную экосистему просветительских форматов для детей и подростков, и значимое место в ней отведено „Второй жизни пластика“ — программе, которую разработали специально для педагогов школ и учеников. Экологи компании провели для учеников начальных классов средней школы №21 практикум по обновленной программе экоуроков» , — сообщила пресс-служба СИБУРа. В завершении занятия ребята получили футбольный мяч, сделанный из переработанного пластика. Обновленная программа включена в методические рекомендации Федерального центра дополнительного образования России (ФЦДО). Все обучающие материалы по ней размещены на цифровом портале, доступном для педагогов. Более 10 тысяч учителей уже используют программу в своей работе. Работники образования, проводящие такие экоуроки, имеют возможность получить дипломы участников всероссийского проекта, а школа — благодарственное письмо. Ранее URA.RU писало, что завод СИБУРа в ХМАО потратил 300 миллионов на модернизацию факелов. Реализация проекта позволит снизить воздействие на окружающую среду.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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