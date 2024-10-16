Стали известны подробности убийства бойца СВО в Подмосковье

Mash: киллеры, расстрелявшие вернувшегося с СВО полковника, ждали его в засаде

16 октября 2024 в 20:35 Размер текста - 17 +

Неизвестные расстрелявшие автомобиль полковника, участвующего в зоне СВО, поджидали того в засаде (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киллеры, застрелившие участника спецоперации на Украине, поджидали свою жертву в засаде на въезде в населенный пункт Меленки. Преступники ждали, пока участник СВО отъедет от дома на автомобиле и начали преследовать его, ведя стрельбу из авто. Об этом сообщает Mash. Новость по теме В Подмосковье убили участника СВО: что известно о погибшем и подозреваемом Киллеры поджидали 44-летнего полковника российского армейского спецназа в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. <…> Они ждали, пока вернувшийся неделю назад из зоны СВО мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле», — передают авторы канала. Они подчеркнули, что злоумышленники вели стрельбу по автомобилю жертвы на ходу. Всего было выпущено восемь патронов. Ранее в силовых структурах сообщали, что неизвестные расстреляли машину участника СВО. От полученных ранений тот скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что жертвой оказался 44-летний Никита Кленков, который проживал в военном городке в Солнечногорске. Он проходил службу в зоне СВО, вернулся с фронта за неделю до гибели. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Киллеры, застрелившие участника спецоперации на Украине, поджидали свою жертву в засаде на въезде в населенный пункт Меленки. Преступники ждали, пока участник СВО отъедет от дома на автомобиле и начали преследовать его, ведя стрельбу из авто. Об этом сообщает Mash. Киллеры поджидали 44-летнего полковника российского армейского спецназа в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. <…> Они ждали, пока вернувшийся неделю назад из зоны СВО мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле», — передают авторы канала. Они подчеркнули, что злоумышленники вели стрельбу по автомобилю жертвы на ходу. Всего было выпущено восемь патронов. Ранее в силовых структурах сообщали, что неизвестные расстреляли машину участника СВО. От полученных ранений тот скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что жертвой оказался 44-летний Никита Кленков, который проживал в военном городке в Солнечногорске. Он проходил службу в зоне СВО, вернулся с фронта за неделю до гибели.