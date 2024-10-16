Стали известны подробности убийства бойца СВО в Подмосковье

Mash: киллеры, расстрелявшие вернувшегося с СВО полковника, ждали его в засаде
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Автомобильная кража. Пермь, место происшествия, разбитое стекло авто, авто воры
Неизвестные расстрелявшие автомобиль полковника, участвующего в зоне СВО, поджидали того в засаде (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Киллеры, застрелившие участника спецоперации на Украине, поджидали свою жертву в засаде на въезде в населенный пункт Меленки. Преступники ждали, пока участник СВО отъедет от дома на автомобиле и начали преследовать его, ведя стрельбу из авто. Об этом сообщает Mash.

Новость по теме
В Подмосковье убили участника СВО: что известно о погибшем и подозреваемом

Киллеры поджидали 44-летнего полковника российского армейского спецназа в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. <…> Они ждали, пока вернувшийся неделю назад из зоны СВО мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле», — передают авторы канала. Они подчеркнули, что злоумышленники вели стрельбу по автомобилю жертвы на ходу. Всего было выпущено восемь патронов.

Ранее в силовых структурах сообщали, что неизвестные расстреляли машину участника СВО. От полученных ранений тот скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что жертвой оказался 44-летний Никита Кленков, который проживал в военном городке в Солнечногорске. Он проходил службу в зоне СВО, вернулся с фронта за неделю до гибели.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Киллеры, застрелившие участника спецоперации на Украине, поджидали свою жертву в засаде на въезде в населенный пункт Меленки. Преступники ждали, пока участник СВО отъедет от дома на автомобиле и начали преследовать его, ведя стрельбу из авто. Об этом сообщает Mash. Киллеры поджидали 44-летнего полковника российского армейского спецназа в засаде на въезде в населенный пункт возле деревни Меленки. <…> Они ждали, пока вернувшийся неделю назад из зоны СВО мужчина отъедет от своего дома, чтобы затем повернуть в сторону Пятницкого шоссе. Злоумышленники передвигались на автомобиле», — передают авторы канала. Они подчеркнули, что злоумышленники вели стрельбу по автомобилю жертвы на ходу. Всего было выпущено восемь патронов. Ранее в силовых структурах сообщали, что неизвестные расстреляли машину участника СВО. От полученных ранений тот скончался на месте. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Отмечается, что жертвой оказался 44-летний Никита Кленков, который проживал в военном городке в Солнечногорске. Он проходил службу в зоне СВО, вернулся с фронта за неделю до гибели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...