Пермская актриса сыграет в новом сезоне сериала с Харламовым в главной роли

Актриса из Перми Зоя Бербер, известная по роли Леры в сериале «Реальные пацаны», сыграла в новом сезоне сериала «Гусар»(16+). Премьера состоится 28 октября на телеканале «ТНТ». Главную роль исполняет креативный продюсер «Comedy Club» Гарик Харламов.
«28 октября на „ТНТ“ выйдет новый сезон сериала „Гусар“. В этот раз к касту добавилась пермская актриса Зоя Бербер, многим известная по сериалу „Реальные пацаны“», — сообщает издание «В курсе».
Кого именно сыграла Зоя Бербер, станет понятно после выхода сериала. «Гусар» — комедия про Григория Рыльского, который из 19 века попал в наши дни. В новом сезоне ему предстоит отыскать бриллиант «Слеза Сибири». Также в съемках принимали участие Екатерина Ковальчук (супруга Харламова), Сергей Белов, Гоша Куценко, Борис Щербаков и другие актеры.
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