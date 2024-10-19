Максим Орешкин получил новую должность

Замруководителя администрации президента России Максим Орешкин назначен спецпредставителем российского главы по вопросам финансово-экономического сотрудничества со странами БРИКС. Соответствующий указ подписал лидер РФ Владимир Путин.
«Возложить на заместителя руководителя администрации президента РФ Орешкина М.С. обязанности специального представителя президента РФ по вопросам финансово-экономического сотрудничества с государствами БРИКС и взаимодействия с Новым банком развития», — написано в указе, опубликованном на сайте правовых актов. Новую должность Орешкин получил с 19 октября.
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