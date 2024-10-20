Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе своего объяснения «плана победы» партнерам Киева создал впечатление о стратегии как о пути к мирным переговорам с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал обозреватель The Washington Post Дэвид Игнатиус в своей авторской колонке.
«Умеров подробно объяснил „план победы“ президента Владимира Зеленского, который украинский лидер объявил в Европе на прошлой неделе . Когда я слушал, мне показалось, что это стратегия принуждения к переговорам с Путиным, а не военный план по возвращению всех занятых Россией территорий. Это был бы прагматичный шаг для Украины», — рассказал обозреватель.
Зеленский был вынужден представлять «план победы» под давлением Запада, писал Business Recorder. Партнеры Киева хотят получить от него победоносную стратегию, которая смогла бы работать против России. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, находясь в Стамбуле для участия в заседании платформы «3 + 3», посвященной вопросам Закавказья, выразил мнение относительно утечек информации о так называемом «плане победы» Зеленского. По словам Лаврова, данные утечки свидетельствуют о желании украинского лидера передать все природные ресурсы страны на Запад и фактически продать Украину, передает RT.
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