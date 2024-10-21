Тысячи сотрудников «Сима-ленда» устроили флешмоб в честь дня рождения Михалкова. Видео

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Всероссийский форум "Россия страна возможностей", первый день. Москва, портрет, михалков никита
Никите Михалкову исполнилось 79 лет Фото:

В Екатеринбурге несколько тысяч сотрудников компании «Сима-ленд» собрались вместе, чтобы поздравить с 79-летием российского режиссера Никиту Михалкова. На видео работники хором проскандировали имя культового кинорежиссера и признались в любви.

«Компания „Сима-ленд“ поздравляет Вас с этим особенным днем! Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения для новых ярких идей. Пусть каждая работа приносит радость и смысл всем, кто соприкасается с вашим искусством», — обратилась организация к Михалкову в своем telegram-канале.

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За свою карьеру Никита Михалков получил статус культового советского и российского кинорежиссера. На данный момент он занимает второе место в рейтинге доверия «Ромир», являясь главным инфлюенсером из числа публичных людей.

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В Екатеринбурге несколько тысяч сотрудников компании «Сима-ленд» собрались вместе, чтобы поздравить с 79-летием российского режиссера Никиту Михалкова. На видео работники хором проскандировали имя культового кинорежиссера и признались в любви. «Компания „Сима-ленд“ поздравляет Вас с этим особенным днем! Желаем крепкого здоровья, творческих успехов и вдохновения для новых ярких идей. Пусть каждая работа приносит радость и смысл всем, кто соприкасается с вашим искусством», — обратилась организация к Михалкову в своем telegram-канале. За свою карьеру Никита Михалков получил статус культового советского и российского кинорежиссера. На данный момент он занимает второе место в рейтинге доверия «Ромир», являясь главным инфлюенсером из числа публичных людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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