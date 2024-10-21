Утро больше не будет добрым: челябинцу, распространяющему наркотики через интернет, вынесли приговор

Челябинский суд отправил наркодилера в колонию на 16 лет
© Служба новостей «URA.RU»
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Наркоторговца отправили в колонию на 16 лет Фото:

Челябинцу, реализующему наркотики через интернет-магазин с благозвучным названием «Доброе утро», вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил 16 лет колонии строгого режима.

«Он признан виновным по пяти эпизодам ч.3 ст. 30, п. „г“ ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

В качестве дополнительного наказания наркоторговцу назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. Основное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенное по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, он должен исполнять самостоятельно.

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Челябинцу, реализующему наркотики через интернет-магазин с благозвучным названием «Доброе утро», вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил 16 лет колонии строгого режима. «Он признан виновным по пяти эпизодам ч.3 ст. 30, п. „г“ ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В качестве дополнительного наказания наркоторговцу назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. Основное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенное по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, он должен исполнять самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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