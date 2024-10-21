Утро больше не будет добрым: челябинцу, распространяющему наркотики через интернет, вынесли приговор

Челябинский суд отправил наркодилера в колонию на 16 лет

21 октября 2024 в 16:02 Размер текста - 17 +

Наркоторговца отправили в колонию на 16 лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинцу, реализующему наркотики через интернет-магазин с благозвучным названием «Доброе утро», вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил 16 лет колонии строгого режима. «Он признан виновным по пяти эпизодам ч.3 ст. 30, п. „г“ ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В качестве дополнительного наказания наркоторговцу назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. Основное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенное по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, он должен исполнять самостоятельно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинцу, реализующему наркотики через интернет-магазин с благозвучным названием «Доброе утро», вынесли приговор. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он получил 16 лет колонии строгого режима. «Он признан виновным по пяти эпизодам ч.3 ст. 30, п. „г“ ч.4 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере), ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в особо крупном размере), ч.5 ст. 228.1 (незаконное производство наркотического средства в особо крупном размере), ч.1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств). С учетом позиции прокурора виновному назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона. В качестве дополнительного наказания наркоторговцу назначили штраф в размере 4,5 млн рублей. Основное наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей, назначенное по ч.1 ст. 174.1 УК РФ, он должен исполнять самостоятельно.