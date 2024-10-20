20 октября 2024
19 октября 2024

В Ханты-Мансийске школьники посоревнуются в программировании игр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хакатон в Ханты-Мансийске пройдет 9 ноября
Хакатон в Ханты-Мансийске пройдет 9 ноября Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пройдет всероссийский хакатон (командное соревнование, где участники разрабатывают проект за ограниченное время — прим. ред.). В нем примут участие школьники со всей страны в возрасте от девяти до 14 лет. Им предстоит посоревноваться в навыках программирования и создать этапы для игр.

«В кванториуме в мастерской талантов „Сибириус“ 9 ноября школьники покажут свои навыки в области визуального программирования. Соревнования проведут в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет», — сообщили власти Ханты-Мансийска в своем telegram-канале.

Участникам предстоит создать этапы для двух разных игр. Команды разобьют по два человека.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ханты-Мансийске (ХМАО) пройдет всероссийский хакатон (командное соревнование, где участники разрабатывают проект за ограниченное время — прим. ред.). В нем примут участие школьники со всей страны в возрасте от девяти до 14 лет. Им предстоит посоревноваться в навыках программирования и создать этапы для игр. «В кванториуме в мастерской талантов „Сибириус“ 9 ноября школьники покажут свои навыки в области визуального программирования. Соревнования проведут в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет», — сообщили власти Ханты-Мансийска в своем telegram-канале. Участникам предстоит создать этапы для двух разных игр. Команды разобьют по два человека.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...