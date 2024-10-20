В Ханты-Мансийске школьники посоревнуются в программировании игр

В Ханты-Мансийске (ХМАО) пройдет всероссийский хакатон (командное соревнование, где участники разрабатывают проект за ограниченное время — прим. ред.). В нем примут участие школьники со всей страны в возрасте от девяти до 14 лет. Им предстоит посоревноваться в навыках программирования и создать этапы для игр.
«В кванториуме в мастерской талантов „Сибириус“ 9 ноября школьники покажут свои навыки в области визуального программирования. Соревнования проведут в двух возрастных категориях: от 9 до 11 лет, от 12 до 14 лет», — сообщили власти Ханты-Мансийска в своем telegram-канале.
Участникам предстоит создать этапы для двух разных игр. Команды разобьют по два человека.
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