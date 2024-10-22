Медик рассказала о минусах мясной диеты для похудения

Строгая мясная диета, называемая также «диета льва» или карнивор, может привести к диарее, постоянному чувству усталости, рассеянности, депрессии и гнилостному запаху, исходящему от человека. Об этом рассказала кандидат биологических наук, доцент кафедры медико-биологических дисциплин медицинского факультета Университета «Синергия» Татьяна Хомякова в беседе с URA.RU.
«Те, кто честно попробовал пройти тот же путь [питаясь только мясом без овощей, фруктов и круп], рассказывают о проблемах с кишечником: диарея длилась шесть недель, то есть почти все время, пока доброволец питался одним мясом», — заявила Татьяна Хомякова. По ее словам, в результате проблем с ЖКТ у человека появляется усталость, рассеянность, голод. За этим следует депрессия: при отсутствии пищевых волокон анаэробные бактерии кишечника, производящие серотонин, один из так называемых «гормонов счастья», снижают свою активность. При этом от человека начинает исходить гнилостный запах.
Причиной всего вышеперечисленного служит отсутствие в мясной диете важнейших питательных веществ. Она противопоказана людям с нарушенным обменом пуринов, например, людям с подагрой. Также мясо или содержащиеся в нем кормовые добавки и антибиотики, потребляемые животными на фермах, могут вызвать аллергию. Переизбыток красного мяса в рационе может привести к проблемам с почками, суставами, связками, костями и печенью. Чтобы снизить риск развития рака кишечника, Хомякова посоветовала есть не более полкило красного мяса в неделю. «Мясо — вещь необходимая для здоровья, но человек — не лев, он всеяден, и это замечательно», — подчеркнула специалист.
Однако Хомякова отметила, что мясная диета также рассматривается как одна из самых эффективных и безопасных систем похудения. Она основывается на результатах психолога Джордана Питерсона, который похудел, употребляя только говядину с солью и водой. По словам Хомяковой, такая диета действительно может улучшить здоровье, однако ее необходимость и длительность должна определяться специалистом.
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