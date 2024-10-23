Пермский минфин рассказал, когда снизится ключевая ставка

Министр финансов Пермского края Екатерина Тхор надеется, что ключевая ставка должна пойти на понижение во второй половине 2025 года. Такой прогноз она сделала на заседании комитета заксобрания по бюджету 23 октября, передает корреспондент URA.RU.
«Мы надеемся, что во второй половине следующего года ключевая ставка должна снижаться. Об этом говорит и Центробанк, и министерство экономического развития РФ», — передает слова Тхор корреспондент URA.RU, который был на заседании.
Речь о ключевой ставке зашла после вопроса депутата Ирека Хазиева. Он поинтересовался, намерен ли минфин брать в следующем году кредиты в банках. Тхор ответила, что бюджетная система располагает другими механизмами: кредиты в федеральном казначействе под 0,1%, инфраструктурные бюджетные кредиты (3%), право распоряжения временно свободными средствами некоммерческих организаций. «Мы будем делать все, чтобы не брать кредиты в банках. Только в крайнем случае и ближе к концу 2025 года», — отметила министр.
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