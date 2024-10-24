СКР: власти бросили дорогу и отправили жителей Прикамья на лесовозный маршрут

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о дороге, которую сняли с баланса муниципалитета. При этом населению было предложено использовать для передвижения лесовозный путь, который не всегда открыт. Это этом сообщила пресс-служба силового ведомства.
«Александо Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащей транспортной инфраструктуре в Чердынском районе Пермского края. Дорога, соединяющая деревню Марушева и поселок Верхняя Колва, была снята с баланса мэрии, ее обслуживание прекращено. В настоящее время дорожное полотно находится в аварийном состоянии, местные жители, в числе которых несовершеннолетние, испытывают трудности при следовании к объектам социальной инфраструктуры и образовательных учреждений», — написано в telegram-канале СКР.
В регионе по данному факту организована процессуальная проверка. Местные жители рассказали URA.RU, власти отказались от дороги еще весной. Соответствующее решение приняла окружная дума. Редакция запрашивал комментарий в мэрии, но ответ так и не был получен.
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