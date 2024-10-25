Интернет-портал «Astra» признан иноагентом

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Telegram-канал "Астры" признан иноагентом
Telegram-канал "Астры" признан иноагентом Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Министерство юстиций РФ внесло интернет-портал «Astra» в реестр иностранных агентов. Информация опубликована на официальном сайте ведомства.

«Минюст признал иноагентом интернет-портал „ASTRA“, — говорится на сайте. В том числе список иноагентов пополнили российский оппозиционер Николай Кавказский, литературовед Олег Лекманов, активист Артем Медведев и новостной обозреватель Антон Хардин.

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Министерство юстиций РФ внесло интернет-портал «Astra» в реестр иностранных агентов. Информация опубликована на официальном сайте ведомства. «Минюст признал иноагентом интернет-портал „ASTRA“, — говорится на сайте. В том числе список иноагентов пополнили российский оппозиционер Николай Кавказский, литературовед Олег Лекманов, активист Артем Медведев и новостной обозреватель Антон Хардин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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