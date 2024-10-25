Shot: репера Гуфа арестовали за грабеж

Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд Московской области по уголовному делу о грабеже. Об этом сообщил Shot.
«Гуфа доставили в Наро-Фоминский суд. На одной руке у рэпера наручник, на другой — гипс. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пишет Shot в telegram-канале.
Там также добавили, что арестован и второго фигуранта по делу — Геворк С. В ближайшее время участникам драки изберут меру пресечения.
Обновлено 21:28: Суд назначил Гуфу ограничительные меры, запрещающие ему совершать определенные действия. Сегодня он будет отпущен домой, передает telegram-канал «112».
Ранее Гуф устроил драку в банном комплексе в Апрелевке Московской области. Мужчина, подвергшийся нападению рэпера и его друга, оказался сотрудником Росгвардии. В результате инцидента он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Против рэпера было возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия.
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