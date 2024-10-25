Shot: репера Гуфа арестовали за грабеж

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Суд определит меру наказания Гуфа
Суд определит меру наказания Гуфа Фото:

Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд Московской области по уголовному делу о грабеже. Об этом сообщил Shot.

«Гуфа доставили в Наро-Фоминский суд. На одной руке у рэпера наручник, на другой — гипс. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пишет Shot в telegram-канале.

Там также добавили, что арестован и второго фигуранта по делу — Геворк С. В ближайшее время участникам драки изберут меру пресечения.

Обновлено 21:28: Суд назначил Гуфу ограничительные меры, запрещающие ему совершать определенные действия. Сегодня он будет отпущен домой, передает telegram-канал «112».

Ранее Гуф устроил драку в банном комплексе в Апрелевке Московской области. Мужчина, подвергшийся нападению рэпера и его друга, оказался сотрудником Росгвардии. В результате инцидента он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Против рэпера было возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия.

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Российского рэпера Гуфа (Алексея Долматова) доставили в Наро-Фоминский суд Московской области по уголовному делу о грабеже. Об этом сообщил Shot. «Гуфа доставили в Наро-Фоминский суд. На одной руке у рэпера наручник, на другой — гипс. В ближайшее время ему изберут меру пресечения», — пишет Shot в telegram-канале. Там также добавили, что арестован и второго фигуранта по делу — Геворк С. В ближайшее время участникам драки изберут меру пресечения. Обновлено 21:28: Суд назначил Гуфу ограничительные меры, запрещающие ему совершать определенные действия. Сегодня он будет отпущен домой, передает telegram-канал «112». Ранее Гуф устроил драку в банном комплексе в Апрелевке Московской области. Мужчина, подвергшийся нападению рэпера и его друга, оказался сотрудником Росгвардии. В результате инцидента он получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Против рэпера было возбуждено уголовное дело по факту грабежа с применением насилия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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