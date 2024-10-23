112: Гуф избил сотрудника Росгвардии

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Рэпер Гуф подрался с сотрудником Росгвардии
Рэпер Гуф подрался с сотрудником Росгвардии Фото:

В Подмосковье российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) избил сотрудника Росгвардии Михаилом, передает telegram-канал «112». Авторы пишут, что драка завязалась на фоне алкогольного опьянения Михаила.

«По данным 112, мужчина, с которым подрался Алексей Долматов — сотрудник Росгвардии», — пишет «112». Там отметили, что Михаил был не при исполнении и много выпил, из-за чего у него завязался конфликт с рэпером.

Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Главное управление Росгвардии по Московской области. На момент публикации новости ответ не поступил.

Ранее была информация о том, что российского рэпера Гуфа задержали в Московской области за драку с братом девушки, к которой приставал исполнитель. Брат девушки снял побои, после чего обоих участников конфликта задержали.

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В Подмосковье российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) избил сотрудника Росгвардии Михаилом, передает telegram-канал «112». Авторы пишут, что драка завязалась на фоне алкогольного опьянения Михаила. «По данным 112, мужчина, с которым подрался Алексей Долматов — сотрудник Росгвардии», — пишет «112». Там отметили, что Михаил был не при исполнении и много выпил, из-за чего у него завязался конфликт с рэпером. Редакция URA.RU отправила запрос по данной теме в Главное управление Росгвардии по Московской области. На момент публикации новости ответ не поступил. Ранее была информация о том, что российского рэпера Гуфа задержали в Московской области за драку с братом девушки, к которой приставал исполнитель. Брат девушки снял побои, после чего обоих участников конфликта задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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