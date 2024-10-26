Еще одна категория россиян получит право на досрочную пенсию

Работники, занятые на сельском хозяйстве, смогут досрочно выходить на пенсию. Соответствующий законопроект направлен на рассмотрение в комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Настоящим проектом федерального закона предлагается установить досрочное назначение страховой пенсии мужчинам и женщинам, проработавшим соответственно не менее 25 и не менее 20 лет на должностях руководителей, специалистов и служащих, занятых в сфере сельского хозяйства, по достижении ими возраста 60 лет и 55 лет соответственно», — говорится в тексте законопроекта. Он опубликован на сайте законодательных инициатив Госдумы.
Новый законопроект будет направлен на поддержку работников сельского хозяйства с высокой физической нагрузкой, так как большинство из них не имеют права на досрочную пенсию. Исключение составляют женщины, работающие на тракторах, которые могут получать страховую пенсию с 50 лет.
Ранее лидеры ЛДПР внесли в Госдуму законопроект о снижении пенсионного возраста для многодетных матерей. Так, для женщин, родивших четырех детей, смогут выйти на пенсию в 52 года, для родивших трех детей — в 54 года, при соблюдении соответствующих условий, предусмотренных законодательством, передает «Национальная служба новостей».
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