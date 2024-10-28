Пушилин сообщил, что ВС РФ еще ведут бои в освобожденных Горняке и Селидово

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Семинар-совещание по подготовке расширенного заседания совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. 28 мая 2024. Москва, пушилин денис
Денис Пушилин сообщил о ситуации в Селидово Фото:
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Российские войска зачищают освобожденные населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

«ВС РФ ведут дозачистку населенных пунктов Горняк и Селидово на красноармейском направлении», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, там остались серьезные укрепления противника.

ВС РФ освободили Селидово 27 октября. Тогда стало известно, что из Горняка сбежали многие подразделения ВСУ.

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Российские войска зачищают освобожденные населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «ВС РФ ведут дозачистку населенных пунктов Горняк и Селидово на красноармейском направлении», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, там остались серьезные укрепления противника. ВС РФ освободили Селидово 27 октября. Тогда стало известно, что из Горняка сбежали многие подразделения ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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