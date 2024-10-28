Пушилин сообщил, что ВС РФ еще ведут бои в освобожденных Горняке и Селидово

Денис Пушилин сообщил о ситуации в Селидово
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска зачищают освобожденные населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.
«ВС РФ ведут дозачистку населенных пунктов Горняк и Селидово на красноармейском направлении», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, там остались серьезные укрепления противника.
ВС РФ освободили Селидово 27 октября. Тогда стало известно, что из Горняка сбежали многие подразделения ВСУ.
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