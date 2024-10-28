Пушилин сообщил, что ВС РФ еще ведут бои в освобожденных Горняке и Селидово

28 октября 2024 в 12:56 Размер текста - 17 +

Денис Пушилин сообщил о ситуации в Селидово Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска зачищают освобожденные населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «ВС РФ ведут дозачистку населенных пунктов Горняк и Селидово на красноармейском направлении», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, там остались серьезные укрепления противника. ВС РФ освободили Селидово 27 октября. Тогда стало известно, что из Горняка сбежали многие подразделения ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские войска зачищают освобожденные населенные пункты Горняк и Селидово в ДНР. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин. «ВС РФ ведут дозачистку населенных пунктов Горняк и Селидово на красноармейском направлении», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия-24». По его словам, там остались серьезные укрепления противника. ВС РФ освободили Селидово 27 октября. Тогда стало известно, что из Горняка сбежали многие подразделения ВСУ.