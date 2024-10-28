В Госдуме возникла дискуссия о запрете не принимать на работу бездетных

Сейчас на российском рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов. Работодатели активно ищут хороших работников и борются за них, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в контексте дискуссии о предложении запретить отказ в трудоустройстве женщинам без детей.
«Поэтому не думаю, что это действительно такая огромная проблема, что молодых девушек — хороших специалистов — не берут на работу. Более того, сейчас очень сложно вообще предугадать, когда девушка решится на деторождение», — отметила Бессараб в разговоре с RT.
В дополнение к этому, парламентарий подчеркнула, что в российском законодательстве уже существуют меры защиты беременных женщин на рабочем месте. Она указала, что проблемы возникают скорее с работодателями, которые не полностью понимают ситуацию и стараются избегать найма беременных женщин, несмотря на наличие уголовной ответственности за такие действия.
Ранее члены Госдумы предложили законопроект, который предусматривает запрет для работодателей отклонять кандидатуры женщин на основании отсутствия у них детей. В рамках этой же инициативы предлагаются и дополнительные гарантии для защиты прав женщин в трудовой сфере. Среди прочего, законопроект включает меры, запрещающие отзывать женщин из декретного отпуска до того, как ребенку исполнится три года.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.