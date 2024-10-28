В Госдуме возникла дискуссия о запрете не принимать на работу бездетных

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Госдуме спорят о запрете отказа в трудоустройстве бездетным женщинам
В Госдуме спорят о запрете отказа в трудоустройстве бездетным женщинам Фото:

Сейчас на российском рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов. Работодатели активно ищут хороших работников и борются за них, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в контексте дискуссии о предложении запретить отказ в трудоустройстве женщинам без детей.

«Поэтому не думаю, что это действительно такая огромная проблема, что молодых девушек — хороших специалистов — не берут на работу. Более того, сейчас очень сложно вообще предугадать, когда девушка решится на деторождение», — отметила Бессараб в разговоре с RT.

В дополнение к этому, парламентарий подчеркнула, что в российском законодательстве уже существуют меры защиты беременных женщин на рабочем месте. Она указала, что проблемы возникают скорее с работодателями, которые не полностью понимают ситуацию и стараются избегать найма беременных женщин, несмотря на наличие уголовной ответственности за такие действия.

Ранее члены Госдумы предложили законопроект, который предусматривает запрет для работодателей отклонять кандидатуры женщин на основании отсутствия у них детей. В рамках этой же инициативы предлагаются и дополнительные гарантии для защиты прав женщин в трудовой сфере. Среди прочего, законопроект включает меры, запрещающие отзывать женщин из декретного отпуска до того, как ребенку исполнится три года. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сейчас на российском рынке труда наблюдается высокий спрос на квалифицированных специалистов. Работодатели активно ищут хороших работников и борются за них, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в контексте дискуссии о предложении запретить отказ в трудоустройстве женщинам без детей. «Поэтому не думаю, что это действительно такая огромная проблема, что молодых девушек — хороших специалистов — не берут на работу. Более того, сейчас очень сложно вообще предугадать, когда девушка решится на деторождение», — отметила Бессараб в разговоре с RT. В дополнение к этому, парламентарий подчеркнула, что в российском законодательстве уже существуют меры защиты беременных женщин на рабочем месте. Она указала, что проблемы возникают скорее с работодателями, которые не полностью понимают ситуацию и стараются избегать найма беременных женщин, несмотря на наличие уголовной ответственности за такие действия. Ранее члены Госдумы предложили законопроект, который предусматривает запрет для работодателей отклонять кандидатуры женщин на основании отсутствия у них детей. В рамках этой же инициативы предлагаются и дополнительные гарантии для защиты прав женщин в трудовой сфере. Среди прочего, законопроект включает меры, запрещающие отзывать женщин из декретного отпуска до того, как ребенку исполнится три года. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...