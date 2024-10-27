Россиян ждет самая длинная рабочая неделя

На следующей неделе в России предстоит необычная рабочая ротация — с 28 октября по 2 ноября пройдет одна из самых продолжительных рабочих недель 2024 года, состоящая из семи дней. Это изменение в графике обусловлено переносом выходных дней в связи с празднованием Дня народного единства.
Согласно новым регуляциям, выходной 2 ноября (суббота) был перенесен на 30 апреля (вторник). В результате у большинства россиян образуется рабочая неделя продолжительностью в шесть дней. Тем не менее, суббота 2 ноября будет днем сокращенной продолжительности работы, как того требует закон.
Вот как будет выглядеть рабочий график в начале ноября:
— с 28 октября по 2 ноября (с понедельника по субботу) — рабочие дни;
— 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) — выходные;
— с 5 по 8 ноября (со вторника по пятницу) — рабочие дни.
Кроме того, в 2024 году новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся на протяжении 11 дней. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу 2 ноября и 28 декабря.
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