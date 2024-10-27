27 октября 2024

Россиян ждет самая длинная рабочая неделя

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Календарь , 29 февраля, февраль 2024
28 октября начнется самая длинная рабочая неделя в 2024 году Фото:

На следующей неделе в России предстоит необычная рабочая ротация — с 28 октября по 2 ноября пройдет одна из самых продолжительных рабочих недель 2024 года, состоящая из семи дней. Это изменение в графике обусловлено переносом выходных дней в связи с празднованием Дня народного единства.

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Согласно новым регуляциям, выходной 2 ноября (суббота) был перенесен на 30 апреля (вторник). В результате у большинства россиян образуется рабочая неделя продолжительностью в шесть дней. Тем не менее, суббота 2 ноября будет днем сокращенной продолжительности работы, как того требует закон.

Вот как будет выглядеть рабочий график в начале ноября:

— с 28 октября по 2 ноября (с понедельника по субботу) — рабочие дни;

— 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) — выходные;

— с 5 по 8 ноября (со вторника по пятницу) — рабочие дни.

Кроме того, в 2024 году новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся на протяжении 11 дней. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу 2 ноября и 28 декабря.

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На следующей неделе в России предстоит необычная рабочая ротация — с 28 октября по 2 ноября пройдет одна из самых продолжительных рабочих недель 2024 года, состоящая из семи дней. Это изменение в графике обусловлено переносом выходных дней в связи с празднованием Дня народного единства. Согласно новым регуляциям, выходной 2 ноября (суббота) был перенесен на 30 апреля (вторник). В результате у большинства россиян образуется рабочая неделя продолжительностью в шесть дней. Тем не менее, суббота 2 ноября будет днем сокращенной продолжительности работы, как того требует закон. Вот как будет выглядеть рабочий график в начале ноября: — с 28 октября по 2 ноября (с понедельника по субботу) — рабочие дни; — 3 и 4 ноября (воскресенье и понедельник) — выходные; — с 5 по 8 ноября (со вторника по пятницу) — рабочие дни. Кроме того, в 2024 году новогодние каникулы начнутся 29 декабря и продлятся на протяжении 11 дней. Из-за праздников гражданам придется выйти на работу 2 ноября и 28 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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