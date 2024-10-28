Пьяный американец на авто чуть не сбил кортеж Камалы Харрис

В американском городе Милуоки водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, чуть не столкнулся с кортежем кандидата на пост президента США Камалы Харрис. Инцидент произошел на автомагистрали I-794, когда мужчина ошибочно выехал на встречную полосу.
«Водитель, <...> предположительно сев за руль в нетрезвом виде, чуть не сбил кортеж вице-президента Камалы Харрис в Милуоки в понедельник вечером <...>. 55-летний местный житель выехал по съезду на встречную полосу I-794 на Сент-Пол-авеню», — пишет New York Post.
Заместитель шерифа округа Милуоки остановил и арестовал нарушителя после проведения полевых тестов на трезвость, которые показали, что мужчина пьян. Американец не помнил, чтобы выезжал на встречную полосу. Он также сказал, что не собирался причинять вред Харрис.
По информации издания, водителя обвиняют в вождении в нетрезвом состоянии и безрассудном создании угрозы безопасности. В его машине была найдена открытая банка пива. На момент задержания мужчина был помещен в тюрьму без права на внесение залога.
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