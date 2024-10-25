Происшествия ДТП В Магнитогорске девушка уснула за рулем и насмерть сбила пенсионерку 26 октября 2024 в 10:15 Размер текста - 17 + В Магнитогорске разбираются в обстоятельства смертельного ДТП Фото: Анастасия Богданова © URA.RU В Магнитогорске Челябинской области утром 26 октября на улице Калибровщиков 19-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» уснула за рулем, выехала на обочину и насмерть сбила пенсионерку. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона начали расследование. «В результате аварии на месте происшествия погибла пешеход, женщина примерно 60-65 лет. Сейчас устанавливается ее личность. Водитель, женщина 2005 года рождения, по всей видимости, уснула, что и стало причиной трагедии», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Стаж виновницы аварии — менее года. В рамках расследования устанавливаются детали инцидента и оценивается состояние водителя в момент ДТП. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Магнитогорске Челябинской области утром 26 октября на улице Калибровщиков 19-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» уснула за рулем, выехала на обочину и насмерть сбила пенсионерку. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона начали расследование. «В результате аварии на месте происшествия погибла пешеход, женщина примерно 60-65 лет. Сейчас устанавливается ее личность. Водитель, женщина 2005 года рождения, по всей видимости, уснула, что и стало причиной трагедии», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Стаж виновницы аварии — менее года. В рамках расследования устанавливаются детали инцидента и оценивается состояние водителя в момент ДТП. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям