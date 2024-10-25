В Магнитогорске девушка уснула за рулем и насмерть сбила пенсионерку

В Магнитогорске Челябинской области утром 26 октября на улице Калибровщиков 19-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» уснула за рулем, выехала на обочину и насмерть сбила пенсионерку. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона начали расследование.
«В результате аварии на месте происшествия погибла пешеход, женщина примерно 60-65 лет. Сейчас устанавливается ее личность. Водитель, женщина 2005 года рождения, по всей видимости, уснула, что и стало причиной трагедии», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области.
В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Стаж виновницы аварии — менее года. В рамках расследования устанавливаются детали инцидента и оценивается состояние водителя в момент ДТП.
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