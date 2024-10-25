25 октября 2024

В Магнитогорске девушка уснула за рулем и насмерть сбила пенсионерку

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ДПС. Тюмень, машина дпс, мигалка, дпс
В Магнитогорске разбираются в обстоятельства смертельного ДТП Фото:

В Магнитогорске Челябинской области утром 26 октября на улице Калибровщиков 19-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» уснула за рулем, выехала на обочину и насмерть сбила пенсионерку. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона начали расследование.

«В результате аварии на месте происшествия погибла пешеход, женщина примерно 60-65 лет. Сейчас устанавливается ее личность. Водитель, женщина 2005 года рождения, по всей видимости, уснула, что и стало причиной трагедии», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области.

В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Стаж виновницы аварии — менее года. В рамках расследования устанавливаются детали инцидента и оценивается состояние водителя в момент ДТП.

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В Магнитогорске Челябинской области утром 26 октября на улице Калибровщиков 19-летняя девушка на автомобиле «Лада Приора» уснула за рулем, выехала на обочину и насмерть сбила пенсионерку. По факту ДТП сотрудники Госавтоинспекции региона начали расследование. «В результате аварии на месте происшествия погибла пешеход, женщина примерно 60-65 лет. Сейчас устанавливается ее личность. Водитель, женщина 2005 года рождения, по всей видимости, уснула, что и стало причиной трагедии», — уточнили в Госавтоинспекции Челябинской области. В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия. Стаж виновницы аварии — менее года. В рамках расследования устанавливаются детали инцидента и оценивается состояние водителя в момент ДТП.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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