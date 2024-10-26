Любители повыть на Луну соберутся сегодняшним вечером

Всемирный день воя на Луну отмечается 26 октября. В этом празднике кроется лекарство от депрессии и глубокий символ единства, сообщила эзотерик Инна Алексеева.
«В этой традиции кроется не только способ избавиться от депрессии, но и глубокий символ единства», — заявила Инна Алексеева в беседе с «Подмосковье сегодня». Она отметила, что в 22:00 по всей планете люди выйдут на улицу, возьмутся за руки и начнут выть на Луну.
По словам эзотерика, этот вой избавит их от суеты и возвратит людей к корням, древним ритуалам, соединит с природой и космосом. Алексеева подчеркнула, что в такой момент человек освобождается от эмоций, тревог и страхов, выплескивая их вместе с воем.
Луна, отметила эзотерик, — символ света во тьме. Любители повыть собираются в парках, на крышах и в других местах, соблюдая определенные традиции при праздновании Всемирного дня воя на Луну.
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