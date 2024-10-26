Любители повыть на Луну соберутся сегодняшним вечером

Эзотерик Алексеева: вой на Луну поможет избавиться от депрессии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вой на Луну освобождает человека от суеты, тревог и страхов, сообщила эзотерик Инна Алексеева
Вой на Луну освобождает человека от суеты, тревог и страхов, сообщила эзотерик Инна Алексеева Фото:

Всемирный день воя на Луну отмечается 26 октября. В этом празднике кроется лекарство от депрессии и глубокий символ единства, сообщила эзотерик Инна Алексеева.

«В этой традиции кроется не только способ избавиться от депрессии, но и глубокий символ единства», — заявила Инна Алексеева в беседе с «Подмосковье сегодня». Она отметила, что в 22:00 по всей планете люди выйдут на улицу, возьмутся за руки и начнут выть на Луну.

По словам эзотерика, этот вой избавит их от суеты и возвратит людей к корням, древним ритуалам, соединит с природой и космосом. Алексеева подчеркнула, что в такой момент человек освобождается от эмоций, тревог и страхов, выплескивая их вместе с воем. 

Луна, отметила эзотерик, — символ света во тьме. Любители повыть собираются в парках, на крышах и в других местах, соблюдая определенные традиции при праздновании Всемирного дня воя на Луну.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Всемирный день воя на Луну отмечается 26 октября. В этом празднике кроется лекарство от депрессии и глубокий символ единства, сообщила эзотерик Инна Алексеева. «В этой традиции кроется не только способ избавиться от депрессии, но и глубокий символ единства», — заявила Инна Алексеева в беседе с «Подмосковье сегодня». Она отметила, что в 22:00 по всей планете люди выйдут на улицу, возьмутся за руки и начнут выть на Луну. По словам эзотерика, этот вой избавит их от суеты и возвратит людей к корням, древним ритуалам, соединит с природой и космосом. Алексеева подчеркнула, что в такой момент человек освобождается от эмоций, тревог и страхов, выплескивая их вместе с воем.  Луна, отметила эзотерик, — символ света во тьме. Любители повыть собираются в парках, на крышах и в других местах, соблюдая определенные традиции при праздновании Всемирного дня воя на Луну.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...