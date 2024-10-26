В Суме нанесен удар по военной технике, перевозившей иностранных инструкторов

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В Сумах на севере Украины был нанесен удар по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.

«Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал Лебедев. По его словам, удар был нацелен на подрыв логистических возможностей и поддержки иностранными специалистами.

В результате атаки, по предварительным данным, удалось значительно повредить как военную технику, так и транспортные средства, задействованные для перевозки топлива. Это событие может иметь последствия для дальнейшей военной поддержки иностранными государствами на этом направлении.

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В Сумах на севере Украины был нанесен удар по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. «Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал Лебедев. По его словам, удар был нацелен на подрыв логистических возможностей и поддержки иностранными специалистами. В результате атаки, по предварительным данным, удалось значительно повредить как военную технику, так и транспортные средства, задействованные для перевозки топлива. Это событие может иметь последствия для дальнейшей военной поддержки иностранными государствами на этом направлении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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