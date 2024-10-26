В Сумах на севере Украины был нанесен удар по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева.
«Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал Лебедев. По его словам, удар был нацелен на подрыв логистических возможностей и поддержки иностранными специалистами.
В результате атаки, по предварительным данным, удалось значительно повредить как военную технику, так и транспортные средства, задействованные для перевозки топлива. Это событие может иметь последствия для дальнейшей военной поддержки иностранными государствами на этом направлении.
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