В Суме нанесен удар по военной технике, перевозившей иностранных инструкторов

26 октября 2024 в 23:46 Размер текста - 17 +

В Сумах на севере Украины был нанесен удар по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. «Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал Лебедев. По его словам, удар был нацелен на подрыв логистических возможностей и поддержки иностранными специалистами. В результате атаки, по предварительным данным, удалось значительно повредить как военную технику, так и транспортные средства, задействованные для перевозки топлива. Это событие может иметь последствия для дальнейшей военной поддержки иностранными государствами на этом направлении. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сумах на севере Украины был нанесен удар по колонне военной техники и бензовозам, которые перевозили иностранных инструкторов. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева. «Техника иностранная, с ними два бензовоза и иностранные инструкторы в придачу к технике. Около 20 единиц в общей сложности — гусеничной. И несколько джипов и пикапов. Очень хорошо прилетело», — рассказал Лебедев. По его словам, удар был нацелен на подрыв логистических возможностей и поддержки иностранными специалистами. В результате атаки, по предварительным данным, удалось значительно повредить как военную технику, так и транспортные средства, задействованные для перевозки топлива. Это событие может иметь последствия для дальнейшей военной поддержки иностранными государствами на этом направлении.