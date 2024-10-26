В Одессе прозвучала серия мощных взрывов

В Одессе произошел масштабный пожар с детонациями после сообщения о взрыве. Об этом информирует агентство УНИАН. Данный инцидент случился на фоне воздушной тревоги, о которой ранее предупредил мэр города Геннадий Труханов.
«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — сообщает telegram-канал агентства УНИАН. Эта информация стала первым подтверждением о происшествии в портовом городе.
На данный момент официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Ситуация остается напряженной, и жители города ждут дальнейших сообщений от властей и спасательных служб.
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