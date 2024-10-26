В Одессе прозвучала серия мощных взрывов

27 октября 2024 в 01:41 Размер текста - 17 +

О причинах пожара не сообщается Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Одессе произошел масштабный пожар с детонациями после сообщения о взрыве. Об этом информирует агентство УНИАН. Данный инцидент случился на фоне воздушной тревоги, о которой ранее предупредил мэр города Геннадий Труханов. «В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — сообщает telegram-канал агентства УНИАН. Эта информация стала первым подтверждением о происшествии в портовом городе. На данный момент официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Ситуация остается напряженной, и жители города ждут дальнейших сообщений от властей и спасательных служб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Одессе произошел масштабный пожар с детонациями после сообщения о взрыве. Об этом информирует агентство УНИАН. Данный инцидент случился на фоне воздушной тревоги, о которой ранее предупредил мэр города Геннадий Труханов. «В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — сообщает telegram-канал агентства УНИАН. Эта информация стала первым подтверждением о происшествии в портовом городе. На данный момент официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Ситуация остается напряженной, и жители города ждут дальнейших сообщений от властей и спасательных служб.