26 октября 2024

В Одессе прозвучала серия мощных взрывов

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О причинах пожара не сообщается Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Одессе произошел масштабный пожар с детонациями после сообщения о взрыве. Об этом информирует агентство УНИАН. Данный инцидент случился на фоне воздушной тревоги, о которой ранее предупредил мэр города Геннадий Труханов.

«В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — сообщает telegram-канал агентства УНИАН. Эта информация стала первым подтверждением о происшествии в портовом городе.

На данный момент официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Ситуация остается напряженной, и жители города ждут дальнейших сообщений от властей и спасательных служб.

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В Одессе произошел масштабный пожар с детонациями после сообщения о взрыве. Об этом информирует агентство УНИАН. Данный инцидент случился на фоне воздушной тревоги, о которой ранее предупредил мэр города Геннадий Труханов. «В Одессе бушует масштабный пожар, а также слышны звуки детонации», — сообщает telegram-канал агентства УНИАН. Эта информация стала первым подтверждением о происшествии в портовом городе. На данный момент официальной информации о причинах пожара и возможных пострадавших не поступало. Ситуация остается напряженной, и жители города ждут дальнейших сообщений от властей и спасательных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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