Палестина поддержала идею Путина о «ближневосточном квартете»

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Идею Владимира Путина о "ближневосточном квартете" поддержали в Палестине
Идею Владимира Путина о "ближневосточном квартете" поддержали в Палестине Фото:
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Война на Ближнем Востоке

Палестинское руководство выразило поддержку предложению президента России Владимира Путина о расширении «ближневосточного квартета» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш.

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении „квартета“, поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — сказал аль-Хабаш в беседе с РИА Новости. Его слова прозвучали на площадке саммита БРИКС в Казани.

Дополнительно, аль-Хабаш отметил, что такое расширение квартета поможет уменьшить монопольное влияние США в роли посредника в данном конфликте. Он подчеркнул необходимость восстановления баланса в политическом процессе за счет привлечения других стран, что снизит американскую исключительность в урегулировании конфликта.

Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении и расширении деятельности так называемого «ближневосточного квартета», который ранее сыграл роль посредника в палестино-израильском конфликте. К этому объединению, которое в последние годы показало недостаточную активность, принадлежат такие значимые международные субъекты, как Евросоюз, РФ, США и ООН.

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Палестинское руководство выразило поддержку предложению президента России Владимира Путина о расширении «ближневосточного квартета» по урегулированию палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш. «Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении „квартета“, поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства», — сказал аль-Хабаш в беседе с РИА Новости. Его слова прозвучали на площадке саммита БРИКС в Казани. Дополнительно, аль-Хабаш отметил, что такое расширение квартета поможет уменьшить монопольное влияние США в роли посредника в данном конфликте. Он подчеркнул необходимость восстановления баланса в политическом процессе за счет привлечения других стран, что снизит американскую исключительность в урегулировании конфликта. Ранее президент России Владимир Путин выступил с инициативой о возобновлении и расширении деятельности так называемого «ближневосточного квартета», который ранее сыграл роль посредника в палестино-израильском конфликте. К этому объединению, которое в последние годы показало недостаточную активность, принадлежат такие значимые международные субъекты, как Евросоюз, РФ, США и ООН.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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