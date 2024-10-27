Заместитель посла Великобритании Том Додд попал в московскую больницу из-за плохого самочувствия. Имя дипломата услышали многие 23 октября — тогда он напал на российских журналистов в аэропорте Внуково. URA.RU рассказывает, что известно о ситуации с Томом Доддом.
Дипломата госпитализировали в Москве
Утром 27 октября Том Додд почувствовал себя нехорошо. Из-за боли в животе заместителя посла Великобритании госпитализировали, рассказал Telegram-канал «112».
У Додда диагностировали компрессионный стеноз чревного ствола — проблему, связанную с нехваткой кровотока в артериях, питающих желудок, селезенку и печень. Он проходит обследование в московской больнице. Его жизни ничего не угрожает.
Том Додд напал на российских журналистов
Имя заместителя британского посла облетело заголовки СМИ 23 октября 2024 года. В этот день Том Додд прибыл в аэропорт Внуково, чтобы встретить сотрудника МИД Великобритании Кристофера Аллана и его заместителя. Коллеги Додда прилетели в Москву из-за того, что Россия со скандалом выслала шестерых британских дипломатов по подозрению в диверсионной деятельности.
Журналисты попытались задать прибывшему Тому Додду вопросы, но заместитель посла не захотел разговаривать с прессой. Дипломат вырвал бейдж одного из сотрудников СМИ, а затем толкнул другую журналистку, которая попыталась задать ему вопрос. Поведение Тома Додда попало на видео.
Власти Великобритании никак не прокомментировали поведение Тома Додда. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что поведение заместителя британского посла отражает отношение властей Англии к свободе слова.
Кто такой Том Додд
Том Додд начал работать заместителем посла Великобритании в Москве в июле 2022 года. На официальном сайте правительства Англии подчеркивается, что на протяжении карьеры он занимался вопросами межведомственной координации, безопасности и анализа в том числе отношений с Россией. До этого Том Додд работал в Финляндии, Афганистане и Ираке.
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